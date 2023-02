Signa per Elly Schlein, presentato il comitato: “Identità e valori per un “nuovo” Partito Democratico”

SIGNA – Anche a Signa è stata ufficializzata la costituzione del comitato a sostegno di Elly Schlein nella corsa alle primarie per il nome del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. Comitato che “si è presentato” ieri sera presso il circolo Donizetti, in un’assemblea a cui hanno partecipato numerosi sostenitori e simpatizzanti, oltre a iscritti al Pd e ad Articolo 1, nonché componenti del gruppo politico dei […]

SIGNA – Anche a Signa è stata ufficializzata la costituzione del comitato a sostegno di Elly Schlein nella corsa alle primarie per il nome del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. Comitato che “si è presentato” ieri sera presso il circolo Donizetti, in un’assemblea a cui hanno partecipato numerosi sostenitori e simpatizzanti, oltre a iscritti al Pd e ad Articolo 1, nonché componenti del gruppo politico dei Progressisti per Signa. “E’ stata un’assemblea molto partecipata, – si legge in una nota – “guidata” simbolicamente, al tavolo degli interventi, soltanto da donne: Sofia Bertieri (che, unitamente a Dino Ballerini, Simone Borri e Catello Marciano, fa parte del gruppo dei referenti del comitato signese), Monia Monni, assessore regionale all’ambiente e Serena Spinelli, assessore regionale alle politiche sociali.

Tanti gli spunti emersi dalla serata, “caratterizzata da un clima di palpabile emotività e di stimolante spinta motivazionale, nella direzione di una possibile ripartenza, da tutti auspicata, per iniziare un percorso di totale rinnovamento e riprendere l’originario sentiero progressivamente smarrito, che ha portato il maggiore partito del centro-sinistra a non essere più percepito come rappresentativo delle istanze sociali tipiche dei ceti più popolari che, per storia e tradizione, dovrebbero costituire la base elettorale del Pd”. E’ quanto emerso dai vari interventi, che hanno fatto seguito a quello di apertura di Monia Monni, che si è soffermata “sulla tragedia dell’immigrazione e della condizione di sofferenza delle madri che affidano alla benevolenza del mare la sorte dei propri figli”.

Quindi è stata la volta del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, del rappresentante di Articolo 1 e dei Progressisti per Signa, Filippo Caldareri, di Camilla Mercuri, insegnante in pensione, dell’assessore alla pubblica istruzione, Gabriele Scalini, Claudio Guarnieri e Dino Ballerini, per il Pd signese che ha ribadito la propria soddisfazione “per come il comitato per Elly Schlein, fin dal primo momento, abbia suscitato tanto interesse e tanta volontà di partecipazione, al punto da contare, al momento, più di 80 iscritti al gruppo WhatsAapp oltre alle decine di persone che hanno garantito la propria adesione”.

Ha chiuso la serata l’assessore regionale al sociale, Serena Spinelli, che ha sintetizzato i punti salienti dei vari interventi, mettendo in risalto quelli che “dovrebbero essere l’identità e i valori del nuovo partito”, auspicando “la superiorità di una recuperata visione politica generale del mondo, a cui dovrebbe ispirarsi ogni agire politico e amministrativo locale”, criticando al tempo stesso “l’ipotesi di un partito dei sindaci e dei governatori regionali”.