Sindaco Prestini “Da agosto ad oggi sono 168 i casi positivi”

CALENZANO – Sono 168 i casi positivi da agosto ad oggi a Calenzano. I dati sono stati forniti questo pomeriggio dal sindaco Riccardo Prestini nel corso della diretta sulla pagina Calenzano Post di Facebook del Comune di Calenzano per il primo appuntamento con Piazze Reali online. Il sindaco ha spiegato che fornirà costantemente i dati ufficiali che derivano dal sistema sanitario. “Spesso – ha detto il sindaco – differiscono da altri dati fonti di comunicazioni diverse perchè queste ultime mancano di una verifica della prevenzione collettiva. Ad oggi, nella seconda fase Covid, quella da agosto ad oggi, in isolamento domiciliare per contagio Covid ci sono 139 persone di cui 2 sono ricoverati in ospedale e 13 sono gli utenti della RSA, 154 sono i positivi con 6 decessi tutti purtroppo nella RSA e 8 soggetti già guariti”. Il sindaco ha poi ricordato che è necessario seguire le regole: indossare la mascherina, mantenere la distanza sociale e lavarsi frequentemente le mani. Per quanto riguarda la scuola l’assessore Laura Maggi ha fatto il punto della situazione. “Il primo caso si è verificato l’8 ottobre scorso – ha detto l’assessore – ci sono stati in un mese 16 classi in quarantena, mentre 5 sono rientrate. Tra le classi in quarantena ci sono 4 delle inferiori, 4 delle medie e tre delle primarie”. In totale le classi dell’istituto comprensivo sono 73.