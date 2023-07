“Soffia per essere certo di guidare. E dona il sangue”: la campagna della Fratres approda a Campi ai “Mercoledì del centro”

CAMPI BISENZIO – Un’associazione al passo con i tempi e che comunque si muove nella direzione e nella volontà di coinvolgere sempre più persone. Il gruppo Fratres della Misericordia di Campi Bisenzio, dopo quello del 5 luglio scorso, sarà presente anche mercoledì 19 luglio nel centro di Campi con un proprio banchino in occasione del terzo appuntamento promosso da Fare Centro Insieme con i “Mercoledì del centro”. E lo farà aderendo – e spiegando nell’occasione di cosa si tratti – alla campagna promossa dalla Fratres Toscana: “Soffia per essere certo di guidare. Salva la tua vita e quella degli altri donando sangue”. È questo, infatti, il doppio invito presente sulle migliaia di etilometri monouso che la Fratres Toscana ha iniziato a distribuire in tutta le province della nostra regione da qualche settimana.

“Si tratta di una campagna promozionale – spiega la presidente Francesca Pardo – che mira a contrastare l’assunzione eccessiva di alcolici con l’invito a bere con moderazione. Ovviamente contiamo, anche in questo caso, di far passare tra i nostri ragazzi la cultura della donazione. C’è bisogno del loro impegno per fare fronte all’esigenza sempre maggiore di sangue e plasma, necessari per salvare vite umane”. Anche perché “in Toscana abbiamo bisogno di un passo in più, – aggiunge – non siamo ancora completamente autosufficienti mentre basterebbe davvero poco per raggiungere quello che sarebbe un risultato straordinario. In alcuni periodi dell’anno, soprattutto in estate, l’autosufficienza di sangue non è garantita e talvolta si è dovuto ricorrere all’aiuto di altre regioni”.