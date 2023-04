Solidarietà chiama solidarietà: domenica 7 maggio la camminata ecologica di banda Albereta. Per il “Villaggio di Pinocchio”

CAMPI BISENZIO – C’è tempo fino al 1 maggio per iscriversi – e ovviamente partecipare – alla nuova iniziativa di solidarietà organizzata da Banda Albereta. E dare in questo modo un aiuto concreto a un progetto ancora più ambizioso che l’associazione ha in programma per i mesi estivi. Ma andiamo con ordine e partiamo da […]

CAMPI BISENZIO – C’è tempo fino al 1 maggio per iscriversi – e ovviamente partecipare – alla nuova iniziativa di solidarietà organizzata da Banda Albereta. E dare in questo modo un aiuto concreto a un progetto ancora più ambizioso che l’associazione ha in programma per i mesi estivi. Ma andiamo con ordine e partiamo da un’iniziativa nel segno dell’ambiente e nel rispetto di ciò che ci circonda, evidenziata in giallo da tempo sul calendario per domenica 7 maggio. Si tratta, infatti, di una camminata ecologica a cui seguirà una cena (nella locandina che pubblichiamo trovate tutte le informazioni necessarie) con partenza e arrivo dalla parrocchia di Santa Maria. Ma partiamo dalla camminata ecologica, per partecipare alla quale ogni partecipante sarà coperto da assicurazione e sarà fornito di materiale per la raccolta dei rifiuti e una bottiglia d’acqua. Inoltre, i bambini che lo vorranno, seguiti da alcuni volontari dell’associazione, potranno restare nel giardino della parrocchia e giocare come si faceva una volta con tanto di merenda. “Vi aspettiamo quindi numerosi per partecipare a un evento al quale teniamo molto e che vuole sensibilizzare le persone su un tema a noi caro come la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente”, spiegano da Banda Albereta.

Fra l’altro, tutto il ricavato della giornata andrà a coprire parte delle spese che l’associazione avrà per l’allestimento del “Villaggio di Pinocchio” (vedi locandina), un vero e proprio villaggio ludico, inclusivo, accessibile a tutti i bambini e all’interno del quale sarà rievocata la fiaba del burattino più famoso del mondo per tutta la durata del “Campi Beer Festival” che si svolgerà presso il parco di Villa Montalvo dal 15 giugno al 2 luglio, tutte le sere con uno spettacolo della durata di circa 40 minuti. Spettacolo i cui personaggi saranno interpretati dai volontari dell’associazione mentre tutti i bambini che parteciperanno “rappresenteranno” Pinocchio e saranno vestiti proprio come il personaggio della fiaba. “Per allestire il villaggio – spiegano – stiamo sostenendo dei costi importanti e ammortizzarli ci permetterà, in un secondo momento, di poter fare, a fine festa, una donazione più grande abbinata a una lotteria (l’ingresso al villaggio sarà libero)”.

Per quanto riguarda il percorso della camminata ecologica, naturalmente evidenziato in giallo, ritrovo alle 14.30, partenza intorno alle 15.30 dalla chiesa di Santa Maria, argine di destra del Bisenzio, la nuova passerella per spostarsi sull’argine di sinistra del fiume in direzione di Villa Montalvo. Qui sarà fatta una sosta con la merenda nel prato per poi ripartire attraversando la rotonda di via Allende (la sicurezza sarà garantita dai volontari della Protezione civile della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio e dalla Polizia municipale), via Chiusa, via del Prataccio fino ad arrivare alla Madonnina di via Cetino. I partecipanti percorreranno la ciclabile fino a via delle Corti per riprendere l’argine del Bisenzio, la passerella e l’arrivo nuovamente alla chiesa di Santa Maria dove ci sarà la cena. “Durante il percorso – spiegano – effettueremo la raccolta del materiale che troveremo sul nostro cammino, tutti saranno muniti di kit per la raccolta”.