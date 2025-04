Sono 133 le sanzioni elevate nei primi tre mesi dell’anno in centro contro il degrado

PRATO – Sono 133 le sanzioni elevate dalla Polizia municipale nei tre mesi di controlli potenziati nel centro storico contro il degrado e gli accessi abusivi. Progetto che si è concluso lo scorso 31 marzo e ha visto impegnati gli agenti della Territoriale Centro. Nel dettaglio, ventotto sanzioni sono state elevate per accessi in Ztl di veicoli non autorizzati, scoperti grazie a una pattuglia pedonale che in orario mattutino ha svolto particolare attenzione anche al controllo del carico e scarico in piazza del Comune. Sul fronte dei fondi sfitti lasciati in stato di degrado o abbandono, le sanzioni elevate sono state 24 con il preciso obiettivo di responsabilizzarne i proprietari perché migliorando il profilo del proprio immobile possa contribuire a dare un’immagine più bella e decorosa del centro. Le strade controllate sono state in particolare via Muzzi, via Guizzelmi, via Mazzoni, via Ricasoli, via Guasti, via Santa Trinita. Le 133 sanzioni ammontano complessivamente a 10mila euro. Come indicato dall’amministrazione comunale, tale somma sarà reinvestita in progetti volti a migliorare il decoro e la vivibilità del centro storico. Sono già al vaglio alcune ipotesi. Il progetto sarà replicato periodicamente già nei prossimi mesi.