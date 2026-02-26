Sopralluogo su via Vergheretana al cantiere di E-distribuzione. A maggio i lavori per il nuovo manto stradale  

CARMIGNANO – La scadenza è fissata tra aprile e maggio: a quel punto, subito dopo la chiusura del cantiere, via Vergheretana sarà interessata da altri lavori, quelli relativi al nuovo asfalto, per opera di Publiacqua, che sulla Provinciale 10 era intervenuta per installare l’ultima linea della nuova fognatura di Carmignano. È questo l’esito del sopralluogo […]

CARMIGNANO – La scadenza è fissata tra aprile e maggio: a quel punto, subito dopo la chiusura del cantiere, via Vergheretana sarà interessata da altri lavori, quelli relativi al nuovo asfalto, per opera di Publiacqua, che sulla Provinciale 10 era intervenuta per installare l’ultima linea della nuova fognatura di Carmignano. È questo l’esito del sopralluogo del sindaco Edoardo Prestanti, accompagnato dalla comandante della Polizia locale Barbara Belli, con i tecnici di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, che sta agendo sull’arteria, nella zona di Santa Cristina a Mezzana, per collocare l’ultima parte del nuovo elettrodotto. Un investimento di Enel sul territorio di Carmignano, proveniente da fondi Pnrr, giunto alle battute finali, che ha comportato l’interramento di oltre dieci chilometri di linee elettriche, prima a Seano, tra via delle Lame e lungo via Baccheretana, poi nel capoluogo, dal campo sportivo della Serra a via Redi e via Granaio, e dal viale Parenti a Santa Cristina. “Il risultato finale – si legge in una nota – è una maggiore potenza energetica, minor rischio di interruzioni e blackout, la realizzazione di una rete sotterranea di quasi otto chilometri”.

Il sopralluogo è servito a stabilire a che punto è il cantiere, ma anche a fissare un periodo indicativo per riasfaltare via Vergheretana, interessata, in diversi momenti, a più interventi nei sottoservizi, prima idrici, ora elettrici. Un po’ quello che è già avvenuto, con Publiacqua per la nuova fognatura, su via Carmignanese o via Pucci e Verdini: la strada sottosopra, anche con limitazioni alla circolazione (ridotte nel caso dell’intervento elettrico), poi il rifacimento del manto stradale, diventato come nuovo.

“I lavori di Enel, come quelli di Publiacqua, e gli altri ancora in corso per il cablaggio, – dice il sindaco Prestanti – non sono lavori del Comune. Ma a parte gli ingenti investimenti riversati sul nostro territorio, e gli aspetti paesaggistici con l’eliminazione di tralicci, e ambientali, con l’eliminazione di scarichi in campi o fossi, è da sottolineare i vantaggi per i cittadini, che avranno servizi più efficienti, che si tratti di luce, di acqua o della connessione al web”. Per dirla in altro modo, “Carmignano – ha aggiunto – è tuttora interessata da tanti lavori stradali. Questo ha comportato delle difficoltà. Fra l’altro gli attuali cantieri non hanno conseguenze, se non molto attenuate, sulla circolazione, ma una volta chiusi sono sotto gli occhi di tutti i vantaggi: strade nuove, una migliore qualità ambientale e paesaggistica, miglioramento nelle forniture di servizi essenziali ai cittadini”. E a proposito di lavori, è da menzionare che da lunedì 2 marzo a venerdì 13 marzo, E-Distribuzione interverrà anche su via Pistoiese, nel tratto tra via Baccheretana e il numero civico 187, con circolazione che sarà, in quest’arco di tempo, a senso unico alternato.