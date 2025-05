Sorpreso a cedere cocaina dal finestrino dell’auto: la Polizia lo arresta

CAMPI BISENZIO – Nella mattina di ieri, 21 maggio, nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della Piana, personale del Commissariato di Sesto Fiorentino ha tratto in arresto un uomo per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo la segnalazione di alcuni residenti, infatti, che avevano notato una persona che a bordo di un’auto effettuava soste a loro dire sospette, gli agenti, una volta individuato il veicolo, hanno iniziato a seguirlo sorprendendo, in un parcheggio nei pressi di via del Pantano a Campi Bisenzio, l’uomo mentre effettuava la cessione di due dosi di cocaina del peso di 1,4 grammi, dietro la somma di 70 euro, dal finestrino della propria auto. Si tratta di un 40enne, di origini marocchine, che inoltre è stato trovato in possesso di di 525 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. All’interno dell’auto invece, con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato, sono state rinvenute 12 dosi di cocaina, avvolte in carta argentata, per il peso complessivo di 11,29 grammi, nove delle quali occultate in un calzino nascosto all’interno dello schienale del sedile lato passeggero mentre altre tre dosi erano a loro volta nascoste sotto il finestrino. L’uomo, già noto per precedenti specifici, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato giudicato questa mattina per il rito direttissimo.