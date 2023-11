Sostenibilità e rigenerazione, a Firenze dal 16 al 19 novembre torna “Green Factory”

FIRENZE – Quattro giorni di eventi in compagnia di artisti, designer, divulgatori, esperti e attivisti per parlare di Rigenerazione. E’ il tema centrale della terza edizione del “Green Factory”, il festival dedicato alla sostenibilità ambientale, in programma dal 16 al 19 novembre al Tepidarium del Roster a Firenze. Realizzato dall’Associazione Heyart, il festival rientra nell’ambito di Firenze per il Clima, il percorso che intende accelerare il processo di transizione ambientale della città coinvolgendo amministrazioni, cittadini, enti e organizzazioni locali, nell’obiettivo comune di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. L’edizione di quest’anno ruota intorno al tema della Rigenerazione e lo fa attraverso un percorso che tocca tre aree tematiche: ambiente e natura, cibo e dintorni e stili di vita. Un’occasione per riflettere sul potere della natura, osservare il mondo circostante e sperimentare esperienze partecipative. Tra le novità di quest’anno, saranno attivi i laboratori di educazione ambientale per le scuole primarie, in collaborazione con Le Chiavi della Città, e i percorsi formativi di illustrazione, comunicazione e design, ideati da Accademia Italiana e dal Dipartimento di Architettura UniFi.

Ancora spazio ai giovani con “Un arredo per il Q5 di Firenze”, il contest online in cui gli studenti si sfideranno tramite la App greenApes per la realizzazione di un prototipo di un elemento d’arredo urbano. Con “Green Sfashionet” l’attenzione si sposta sulla moda. Il podcast live, trasmesso sui canali social del festival, intervisterà i diversi ospiti in un insolito salotto all’interno di un furgone vintage. A seguire, incontri con gli autori, rivolti a adulti e bambini, come il ciclo di appuntamenti “Cielo – Terra” con la libreria Malaparte e i talk “Molto più di un albero” e “Perché consumare meno e meglio può salvare noi e il pianeta”. Quest’ultimo indagherà il concetto di zero waste e come poter migliorare il nostro impatto ambientale attraverso i prodotti che utilizziamo. Sarà inoltre possibile accedere alla mostra Second Skin dell’artista Hannes Egger che presenterà al pubblico un dispositivo performativo per riflettere sulle dinamiche del vintage. In mostra anche l’opera vincitrice della seconda edizione del contest “Second Life Second Life: tutto torna” promosso da Alia Servizi Ambientali Spa, che vede la Toscana come palcoscenico della creatività dei giovani artisti e degli studenti di tutte le Accademie e Scuole d’arte italiane. Infine per tutto il fine settimana sarà presente al “Green Factory” una community di designer e piccoli brand che sviluppano prodotti smart realizzati con materiali sostenibili. Tutte le attività del “Green Factory” sono ad ingresso libero con prenotazione.

Sara Coseglia