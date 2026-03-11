Spazio Reale, aperte le iscrizioni al corso gratuito per creatore di contenuti web

CAMPI BISENZIO – Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso gratuito per Content Creator, un percorso formativo pensato per chi desidera lavorare nel mondo della comunicazione digitale, della fotografia e della produzione di contenuti visivi. Il corso, che si svolgerà da aprile a settembre, prevede 600 ore complessive di formazione tra lezioni in aula, attività di laboratorio e stage in aziende del settore, offrendo ai partecipanti competenze pratiche nella creazione di contenuti fotografici, audiovisivi e narrativi per i nuovi media. Le lezioni si terranno prevalentemente dal lunedì al venerdì, in orario mattutino (9–13) presso le sedi formative tra Firenze e Campi Bisenzio. Al termine del percorso, dopo il superamento dell’esame finale, sarà rilasciata la qualifica professionale di “Tecnico della realizzazione di prodotti fotografici, audiovisivi e grafico-editoriali e della creazione di racconti per immagini”.
Il corso è rivolto a persone disoccupate o inoccupate residenti in Toscana, in possesso di qualifica professionale triennale, diploma di scuola superiore oppure con almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 18 marzo. Per ricevere informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail info@irecooptoscana.it oppure formazione@spazioreale.it oppure richiedere dettagli tramite WhatsApp a Spazio Reale Formazione al numero 329 4030876. Il modulo per la domanda e le modalità di iscrizione sono a questo link. Il percorso rappresenta un’opportunità concreta per acquisire competenze richieste dal mercato del lavoro digitale e avvicinarsi professionalmente al mondo della content creation e della narrazione visiva.