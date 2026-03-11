Spazio Reale, aperte le iscrizioni al corso gratuito per creatore di contenuti web

CAMPI BISENZIO – Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso gratuito per Content Creator, un percorso formativo pensato per chi desidera lavorare nel mondo della comunicazione digitale, della fotografia e della produzione di contenuti visivi. Il corso, che si svolgerà da aprile a settembre, prevede 600 ore complessive di formazione tra lezioni in aula, attività di laboratorio e stage in […]

CAMPI BISENZIO – Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso gratuito per Content Creator, un percorso formativo pensato per chi desidera lavorare nel mondo della comunicazione digitale, della fotografia e della produzione di contenuti visivi. Il corso, che si svolgerà da aprile a settembre, prevede 600 ore complessive di formazione tra lezioni in aula, attività di laboratorio e stage in aziende del settore, offrendo ai partecipanti competenze pratiche nella creazione di contenuti fotografici, audiovisivi e narrativi per i nuovi media. Le lezioni si terranno prevalentemente dal lunedì al venerdì, in orario mattutino (9–13) presso le sedi formative tra Firenze e Campi Bisenzio. Al termine del percorso, dopo il superamento dell’esame finale, sarà rilasciata la qualifica professionale di “Tecnico della realizzazione di prodotti fotografici, audiovisivi e grafico-editoriali e della creazione di racconti per immagini”.