Spedale di Sant’Antonio, la Soprintendenza visita il cantiere. L’avanzamento dei lavori

LASTRA A SIGNA – Visita, nei giorni scorsi, della soprintendente per la tutela dei beni archeologici, del paesaggio e delle belle arti delle di Firenze, Prato e Pistoia Antonella Ranaldi al cantiere per i lavori di restauro dell’Antico Spedale di Sant’Antonio. Ranaldi, insieme alle funzionarie ministeriali di zona, al sindaco Emanuele Caporaso, alla direttrice dei lavori Francesca Brancaccio e al Rup Leandro Becagli ha visitato i locali della struttura dove sono in corso i lavori di riqualificazione e restauro coordinati anche dalla Soprintendenza soprattutto per quanto concerne le facciate e le superfici decorate.

Per quanto riguarda l’avanzamento del cantiere in questo momento sono stati montati tutti i ponteggi perimetrali e si stanno svolgendo gli interventi propedeutici per le lavorazioni di restauro con l’effettuazione di saggi atti a mettere in sicurezza le decorazioni e le campionature di materiali da reperire e autorizzare per l’esecuzione dei lavori. Infatti, per poter riqualificare completamente un edificio così importante dal punto di vista storico e culturale risalente al 1400, il Comune di Lastra a Signa ha investito 6.601.000 euro di cui 3.885.000 euro finanziati dall’Unione Europea attraverso risorse del Pnrr mentre il resto è finanziato dalle casse comunali. Il nuovo spazio polifunzionale sarà destinato principalmente ad attività di studio e alta formazione, nonché a progetti di marketing e promozione turistica del Comune: quindi locali per co-working, convegni, esposizioni permanenti e attività museali, aggregazione giovanile, eventi, divulgazione culturale e di innovazione come piccole fiere ed eventi.