Spettacoli, letture, laboratori e teatro di strada: al via da mercoledì 2 luglio “Luglio Bambino Metropolitano”

CAMPI BISENZIO – Prima dell’apertura ufficiale del festival “Luglio Bambino 2025”, la Città metropolitana fiorentina prende vita con una speciale anteprima: “Aspettando Luglio Bambino” e “Luglio Bambino Metropolitano”, un programma ricco di appuntamenti che, dal 2 al 6 luglio, coinvolge cinque Comuni (Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa, Lastra a Signa e Scandicci) oltre al Quartiere 4 e al Quartiere 5 nel Comune di Firenze. In un percorso tra letture, spettacoli, teatro, laboratori e musica dal vivo, con il coordinamento della Fondazione Accademia dei Perseveranti. Si comincia giovedì 3 luglio alle 17 a Campi Bisenzio, presso “La Piccola Biblioteca”, con la lettura-laboratorio “Una Cenerentola Cinese” a cura della Biblioteca Tiziano Terzani, per scoprire fiabe dal mondo e riflettere sulla diversità culturale. Ma la festa inizia già mercoledì 2 luglio con “Luglio Bambino Metropolitano” con tre appuntamenti: alle 10.30 alla Biblioteca Isolotto (Q4 Firenze) con le letture ad alta voce a cura della Biblioteca Tiziano Terzani, alle 17.30, presso la Biblioteca di Scandicci, Zera presenta lo spettacolo musicale “Il potere delle favole”, sostenuto dal Comune di Scandicci nell’ambito del progetto OpenCity2025. Alla stessa ora, alle 18, nel Parco del Neto a Calenzano, la Fondazione Accademia dei Perseveranti porta in scena “Lettori attori”, spettacolo interattivo che coinvolge grandi e piccoli nel magico mondo delle storie.

Ancora letture ad alta voce giovedì 3 luglio alle 18 alla Biblioteca Buonarroti (Q5 Firenze), con “Storie d’estate, natura e animali” a cura della Biblioteca Tiziano Terzani. Venerdì 4 luglio, alle 18, di nuovo al Parco del Neto di Calenzano, Erewhon propone la lettura-gioco “Chi ha rubato il mare?”. In serata, alle 21.15, presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri a Sesto Fiorentino, Filharmonie e Zera si uniscono per lo spettacolo musicale “Il piccolo principe”. A seguire, alle 21.30, al Giardino delle mura di Lastra a Signa, Elisa Consagra mette in scena “Nuvola”, spettacolo di teatro di strada per tutta la famiglia. Sabato 5 luglio, doppio appuntamento a Signa, al Parco dei Renai, con Erewhon e lo spettacolo “Di sasso in sasso” alle 17.30 e 19.30, mentre la conclusione arriva domenica 6 luglio alle 18, alla Villa Alberti di Signa, con lo spettacolo teatrale “L’elefantino millecolori” di e con Valentina Cappelletti ed Emanuel Baldi a cura della Fondazione Accademia dei Perseveranti. Dal 9 al 16 luglio, “Luglio Bambino 2025” trasformerà piazze, giardini e strade di Campi Bisenzio in un grande palcoscenico er giovani e giovanissimi. Un’edizione ricchissima – la trentunesima – che risuona al grido di “Eh!”, espressione che rappresenta un punto di unione e incontro tra lingue e culture, unica al mondo ad avere i medesimi molteplici significati in qualunque idioma venga utilizzata.