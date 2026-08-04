Spid gratuito, Spi Cgil estende il servizio. Accordi con Poggio a Caiano e Montemurlo

PRATO – Lo Spi Cgil Prato Pistoia amplia la rete dei servizi dedicati ai cittadini e rafforza il proprio impegno per ridurre il divario digitale. Dopo l’esperienza avviata nei mesi scorsi con il Comune di Prato, sono stati firmati i nuovi protocolli d’intesa con i Comuni di Poggio a Caiano e Montemurlo per l’attivazione del […]

PRATO – Lo Spi Cgil Prato Pistoia amplia la rete dei servizi dedicati ai cittadini e rafforza il proprio impegno per ridurre il divario digitale. Dopo l’esperienza avviata nei mesi scorsi con il Comune di Prato, sono stati firmati i nuovi protocolli d’intesa con i Comuni di Poggio a Caiano e Montemurlo per l’attivazione del servizio gratuito di rilascio dello spid. L’accordo consentirà ai cittadini dei due comuni di rivolgersi gratuitamente alle sedi dello Spi Cgil per ottenere l’identità digitale, sempre più necessaria per usufruire dei servizi sanitari, previdenziali, fiscali e amministrativi. L’attivazione del servizio avverrà una volta espletate le procedure di formazione con Lepida.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di offrire un supporto concreto alle persone che incontrano maggiori difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali, accompagnandole nell’accesso ai servizi online in modo semplice, gratuito e assistito. “L’accesso ai servizi digitali è diventato parte integrante della vita quotidiana e nessuno deve rimanerne escluso – commenta il segretario generale dello Spi Cgil Prato Pistoia, Luciano Lacaria –. Con la firma di questi protocolli prosegue un percorso che vuole garantire a tutti i cittadini un aiuto concreto nell’ottenimento dello spid e nell’utilizzo dei servizi della pubblica amministrazione. Ringraziamo i Comuni di Poggio a Caiano e Montemurlo per avere condiviso questa visione e per avere scelto di collaborare con lo Spi Cgil su un tema così importante che speriamo possa proseguire anche con altri comuni”.

Il servizio rientra nelle attività che lo Spi Cgil porta avanti da tempo per favorire l’inclusione digitale e accompagnare i cittadini nell’utilizzo delle nuove tecnologie, contribuendo a ridurre le difficoltà che molte persone incontrano nell’accesso ai servizi online. Il percorso di collaborazione con le amministrazioni comunali è destinato a proseguire. Sono infatti già in corso interlocuzioni con i Comuni di Pistoia, Sambuca e San Marcello Piteglio con l’obiettivo di estendere ulteriormente il servizio e renderlo sempre più capillare su tutto il territorio di competenza. La lega Spi Cgil di Montemurlo si trova in via Isonzo, 9/11: spimontemurlo@prato.tosc.cgil.it, 0574/798416. La lega Spi Cgil di Poggio a Caiano si trova in via Masi 23/B: spipoggio@prato.tosc.cgil.it, 055/8797883. Per ulteriori informazioni: Spi Cgil Prato Pistoia, piazza Mercatale Prato, 0574/459268.