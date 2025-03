Stanasel e Belgiorno: “Candidiamo Prato a capitale del volontariato 2026, per le associazioni servono anche più risorse”

PRATO – Il volontariato pratese ha ancora una volta dimostrato di essere il cuore pulsante della nostra comunità, “colmando – si legge in una nota – le evidenti lacune dell’amministrazione comunale nella gestione delle emergenze. Durante il maltempo dello scorso weekend, centinaia di volontari delle numerose associazioni locali sono intervenuti con straordinaria rapidità ed efficienza, offrendo supporto alla popolazione in difficoltà con dedizione e competenza nelle zone più colpite. Già nel 2023, in seguito alla devastante alluvione che ha colpito Prato, le stesse associazioni si sono mobilitate tempestivamente, fornendo assistenza e contribuendo al ripristino dei danni”: concetti, questi, espressi dai consiglieri Claudiu Stanasel e Claudio Belgiorno, che poi aggiungono: “Siamo sempre stati in prima linea, lavorando fianco a fianco con i volontari, testimoniando l’importanza del loro impegno e l’urgenza di un supporto istituzionale adeguato”.

Per riconoscere e valorizzare il ruolo straordinario del volontariato, i due consiglieri hanno presentato una mozione per candidare Prato a capitale italiana del volontariato 2026. Un titolo che non solo rappresenterebbe un prestigioso riconoscimento per la città, ma aprirebbe anche nuove opportunità per rafforzare ulteriormente il settore del volontariato, favorendo la crescita e la collaborazione con le istituzioni. In parallelo, i consiglieri chiedono all’amministrazione comunale di destinare risorse adeguate alle associazioni locali, includendo tali fondi nel bilancio comunale e partecipando attivamente a bandi regionali, nazionali ed europei per finanziare progetti dedicati e attrarre ulteriori risorse. Questo per garantire un sostegno continuo al prezioso lavoro delle associazioni che, quotidianamente, rispondono prontamente alle emergenze e alle necessità della nostra città.

“Il volontariato pratese è una risorsa fondamentale e straordinaria, ma necessita di maggiori risorse per affrontare le emergenze e le sfide quotidiane della nostra comunità, – ha detto Stanasel, vicepresidente del consiglio vomunale e capogruppo della Lega – con questa mozione vogliamo rendere giustizia al grande impegno delle nostre associazioni e garantire loro gli strumenti necessari per continuare a fare la differenza”. “Le associazioni di volontariato – ha aggiunto Belgiorno (FdI) – sono il primo baluardo nelle emergenze e meritano il massimo supporto. L’amministrazione deve mettere a disposizione risorse adeguate per rafforzarle e permettere loro di rispondere tempestivamente e con efficacia alle necessità della città”. “Rinnoviamo il nostro ringraziamento a tutte le associazioni di volontariato e ai loro volontari per l’impegno costante portato avanti per la città”, hanno concluso.