Stanasel (Lega): “Sì all’emendamento della Lega che estende il Taser a tutti i Comuni e alle Polizie locali d’Italia”

PRATO – “Esprimo la mia grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento della Lega al Decreto legge 1000 proroghe che permette finalmente l’estensione del Taser a tutti i Comuni e a tutte le Polizie locali d’Italia, senza più limiti. Si tratta di una battaglia storica della Lega che oggi si concretizza con un grande risultato per la sicurezza delle nostre città e per la tutela degli operatori in divisa”: lo dice Claudiu Stanasel, vicepresidente del consiglio comunale e capogruppo della Lega, che poi aggiunge: “Voglio ricordare che sia nella scorsa legislatura che all’inizio di questa ho presentato una mozione per dotare la Polizia municipale di Prato del Taser, ma in entrambe le occasioni il Partito Democratico ha bocciato la proposta con motivazioni prive di alcun senso reale. Oggi, però, la storia ci dà ragione: il Taser è uno strumento di protezione efficace e sicuro, che ha già dimostrato sul campo la sua validità. Un ringraziamento particolare al sottosegretario Nicola Molteni per il lavoro svolto per portare a casa questo importante risultato. L’impegno della Lega per la sicurezza e per le forze dell’ordine, però, non si ferma qui. Stiamo portando avanti una proposta di legge che prevede l’estensione del gratuito patrocinio agli agenti delle forze dell’ordine indagati per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni. Troppo spesso, infatti, chi difende la legalità e la sicurezza del nostro Paese si ritrova a dover affrontare procedimenti giudiziari con costi legali insostenibili. Riteniamo profondamente ingiusto che chi agisce per il bene della collettività debba sostenere da solo il peso economico di una difesa legale. Per questo, con questa proposta di legge, vogliamo garantire agli agenti il diritto ad una difesa gratuita, riconoscendone e valorizzandone il ruolo”.