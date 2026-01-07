“Stand Up Classic”, Paolo Rossi al Teatro delle Arti per inaugurare il 2026

LASTRA A SIGNA – Il Teatro delle Arti inaugura il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: venerdì 9 gennaio alle 21 va in scena infatti Paolo Rossi con “Stand Up Classic”, uno spettacolo che attraversa i grandi testi della letteratura per restituirli al presente con intelligenza, comicità e libertà espressiva. Spettacolo in cui Paolo Rossi reinventa Omero, Shakespeare, Orazio e […]

LASTRA A SIGNA – Il Teatro delle Arti inaugura il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: venerdì 9 gennaio alle 21 va in scena infatti Paolo Rossi con “Stand Up Classic”, uno spettacolo che attraversa i grandi testi della letteratura per restituirli al presente con intelligenza, comicità e libertà espressiva. Spettacolo in cui Paolo Rossi reinventa Omero, Shakespeare, Orazio e altri autori fondamentali della tradizione occidentale, intrecciando letture, improvvisazioni e riflessioni sull’attualità. I classici diventano così materia viva, sorprendente e accessibile, capaci di parlare al pubblico di oggi senza perdere profondità né forza poetica.

Accompagnato dalle musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila, Rossi alterna parola e suono, teatro e stand-up comedy, costruendo uno spettacolo che diverte e fa pensare, in un continuo dialogo tra passato e presente. Un'”operaccia satirica” che riafferma il valore della cultura come strumento critico, popolare e contemporaneo. Lo spettacolo è fuori abbonamento e rappresenta un’occasione speciale per aprire il 2026 all’insegna di un teatro vivo, capace di coniugare tradizione e contemporaneità e di parlare a pubblici diversi.

La serata sarà preceduta da un appuntamento speciale: dalle 19.30, infatti, dal foyer del Teatro delle Arti, andrà in onda “La radio in vetrina”, un pre-show in diretta radiofonica aperto al pubblico. Torna, quindi, “La radio in vetrina”, lo spazio di incontro tra cultura, teatro e territorio. In diretta, Mauro Monni presenterà lo spettacolo “Ballare sotto la pioggia” (22 gennaio alle 21), una serata solidale a sostegno di Admo e Nopc per sensibilizzare sul trasporto del midollo osseo (ingresso con offerta; info biglietti: sez.lesigne@socicoop.it). Sarà presente anche la presidente Elisabetta Guerrini che racconterà il ruolo e le attività della sezione soci Coop. Insieme a loro anche Dafne Polizzi che presenterà il volume “Il linguaggio delle arti performative”. Ci sarà inoltre un ospite musicale a sorpresa.

In chiusura, anticipazione della presentazione del libro “Il teatro del mare. Le arti sceniche nell’isola di Gorgona” di Gianfranco Pedullà, dedicato al progetto di teatro in carcere della Compagnia Teatro popolare d’arte, in programma venerdì 23 gennaio alle 21 al Teatro delle Arti di Lastra a Signa. Un momento di ascolto e incontro per dare voce alle storie del territorio, scoprire nuova musica e artisti toscani e vivere il teatro anche prima dell’ingresso in sala. Durante il pre-show sarà possibile fare un aperitivo con i vini dell’Azienda Agricola Fattoria di Trecento, in attesa dell’inizio dello spettacolo. La diretta andrà in onda su Radio 3 Network in Toscana centrale: Fm 91.7, Am 1602, streaming su www.radio3.net.