“Standape”, rassegna di comicità atipica in luoghi atipici: a Peretola arrivano Lorenzo Marangoni e il suo “Stand up poetry”

CAMPI BISENZIO – Secondo appuntamento per “Standape”, rassegna di comicità atipica in luoghi atipici della città, gradita conferma anche di questa edizione dell’Estate fiorentina 2023,. A fare da palcoscenico una simpatica Apecar per cinque serate in tre location fiorentine: lo spazio Zero presso il centro culturale Canova, piazza Garibaldi a Peretola e Il Parco giardino dell’Anconella (ingresso libero)

Martedì 5 settembre in piazza Garibaldi a Peretola è la volta di Lorenzo Maragoni e la sua “Stand up poetry”: uno spettacolo di testi originali fatti al 90% di poesia performativa e al 10% di tracce di stand up comedy, cercando e non riuscendo a trovare un equilibrio tra le due. Attraverso il racconto della vita quotidiana, in pezzi brevi a metà tra il teatro e una specie di concerto senza musica, si confronta con i temi classici della poesia: l’amore, l’identità, la sensazione costante che la vita sia sempre sul punto di iniziare e basterebbe fare qualcosa per iniziare a vivere davvero, ma non è del tutto chiaro che cosa. Un’esperienza iniziata nel 2018 quando ha partecipato al circuito italiano della Lega Italiana Poetry Slam, di cui nel 2021 si è laureatocampione nazionale mentre nel 2022, come rappresentante dell’Italia, ha vinto a Parigi il campionato del mondo di Poetry Slam.

La stand up poetry è un genere ibrido, all’incrocio fra la poesia performativa e la stand up comedy. Testi brevi, in equilibrio tra un registro colloquiale proprio della stand up comedy, momenti più lirici propri della poesia orale e flussi verbali vicini al rap, su temi della vita quotidiana che cercano di gettare ponti di immedesimazione tra performer in scena e il pubblico (l’amore, il lavoro, la ricerca di un’identità nel passaggio all’età adulta). Uno spettacolo che è un tentativo di dare nuove forme alla poesia contemporanea, al tempo stesso leggere e profonde, e trovare i suoi punti di contatto con il teatro, e con la vita.