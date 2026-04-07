Strade e cimiteri: via al cantiere per il collegamento fra via Buozzi e via Gramsci

CARMIGNANO – Cantieri aperti nel giro di poche settimane: opere stradali a Seano e a Comeana, manutenzione in alcuni cimiteri. Opere di interesse pubblico, iniziate o che stanno per iniziare. Il cantiere avviato stamani, alla presenza del sindaco Edaordo Prestanti e del dirigente del settore opere pubbliche, ingegner Stefano Venturi, concerne l’intervento più consistente, in […]

CARMIGNANO – Cantieri aperti nel giro di poche settimane: opere stradali a Seano e a Comeana, manutenzione in alcuni cimiteri. Opere di interesse pubblico, iniziate o che stanno per iniziare. Il cantiere avviato stamani, alla presenza del sindaco Edaordo Prestanti e del dirigente del settore opere pubbliche, ingegner Stefano Venturi, concerne l’intervento più consistente, in termini di risorse impiegate: 165 mila euro, per la realizzazione, a Seano, del collegamento tra via Buozzi e via Gramsci. Il nuovo tratto di strada, tra via Levi e via Quinto Martini, segna l’avvio della più ampia viabilità, alternativa a via Baccheretana, che metterà in comunicazione via Statale con il centro di Seano. “Un’opera importante – dice il sindaco Edoardo Prestanti – perché migliora mobilità e sicurezza interna alla frazione”.

“Ma non è l’unica opera stradale programmata a stretto giro di tempo. Aprile è un mese di lavori”, aggiunge Prestanti. Nel mese sono contemplati anche rifacimenti di asfalti e manti stradali. Altri 21mila euro di spesa, con gli interventi che inizieranno da via Montefortini, sull’intera carreggiata, per una lunghezza di circa 70 metri, e continueranno, in seguito, in tratti sparsi di via Pistoiese, “o in altre strade dove si renderà necessario operare”, specifica ancora il primo cittadino. Il Comune, nel frattempo, ha anche deliberato l’incarico per il collaudo in corso d’opera della manutenzione straordinaria delle strade comunali via Arrendevole e via Ginestre, intervento a cura dell’azienda agricola che l’ha proposto, consistente nella realizzazione di una rotatoria di 30 metri di diametro sulla strada che collega Carmignano ad Artimino e Montelupo Fiorentino. Il progetto, tra l’altro, prevede anche l’installazione (in corso) di un nuovo tratto di acquedotto, in convenzione con Publiacqua: una conduttura di 1.440 metri lungo via Ginestre che si congiungerà all’impianto di potabilizzazione dell’Elzana, di cui è già stato il cantiere per la costruzione. Al termine dei lavori di scavo, in via Ginestre sarà anche eseguito un intervento di manutenzione straordinaria, con il recupero di un breve tratto di pavimentazione preesistente in pietra e ciottoli e l’asfaltatura della parte restante, attualmente in terra battuta.

Cantieri imminenti, con apertura prevista nel corso di aprile, anche nei cimiteri di Carmignano, Poggio alla Malva e Seano. In buona sostanza si tratta di una serie di interventi, per una spesa complessiva di 50 mila euro, di ripristino delle coperture per evitare infiltrazioni. Non solo, il Comune, nell’ambito di un più ampio piano di intervento sui cimiteri, ha provveduto ad approvare il progetto per la realizzazione di circa 230 ossarini nel cimitero di Seano, per una spesa a Bilancio attorno ai 90 mila euro. Per non dire della convenzione stipulata con il Comune di Quarrata per la gestione del cimitero di Colle, finalizzata alla progettazione di lavori che permetteranno nuovamente le sepolture in terra anche nel quadrante riservato a Carmignano.