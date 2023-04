“Straight” al Teatro Manzoni per la rassegna “Incontri”

CALENZANO – In scena sabato 29 aprile alle 21.15 al Teatro Manzoni “Straight”. Lo spettacolo fa parte della rassegna Incontri. Lo spettacolo, scritto dal drammaturgo inglese David D.C. Moore, ed è messo in scena da Daniele Marmi, Giovanni Anzaldo, Giulia Rupi ed Eleonora Angioletti per la regia di Silvio Peroni. Lewis e Waldorf sono due […]

CALENZANO – In scena sabato 29 aprile alle 21.15 al Teatro Manzoni “Straight”. Lo spettacolo fa parte della rassegna Incontri. Lo spettacolo, scritto dal drammaturgo inglese David D.C. Moore, ed è messo in scena da Daniele Marmi, Giovanni Anzaldo, Giulia Rupi ed Eleonora Angioletti per la regia di Silvio Peroni. Lewis e Waldorf sono due amici inseparabili sin dai tempi dell’università. 10 anni dopo Lewis è sposato con Morgan, vogliono un bambino anche se la loro casa è troppo piccola. Waldorf, viaggiatore libero e senza legami, gira il mondo con il sacco a pelo. Tornato in città chiede ospitalità al suo miglior amico. Mentre i padroni di casa sono a lavoro Waldorf si intrattiene con Steph, una giovane attrice di film porno. La vita avventurosa e senza responsabilità di Waldorf comincia a fare invidia a Lewis. Durante una serata a base di alcol i due si ritrovano a fare una scommessa che porterà la loro amicizia su un nuovo livello. Lewis accetta di girare un film porno gay con Waldorf nel ruolo di protagonista.

Tratto dal film Humpday, scritto e diretto nel 2009 da Lynn Shelton, Straight è una commedia tagliente adattata dal celebre sceneggiatore D.C. Moore, autore di Town, Honest, Alaska ed Empire. Una storia sull’amicizia maschile, sulla sessualità e su come le due cose possono essere confuse molto più facilmente di quello che si potrebbe pensare. Esplorare il mondo del sesso non è mai cosa facile, ancor meno scriverne, ma l’autore ci riesce con grande maestria alternando momenti di comicità a spunti di riflessione sull’amore, sul tradimento e sulla fedeltà, sulla paura di essere adulti e rimanere incastrati tra l’essere genitori e affrontare il mutuo per la casa. La rassegna Incontri si concluderà poi al Teatro Manzoni sabato 6 maggio con Lady Grey. Con le luci sempre più fioche di Will Eno, con Alice Giroldini per la regia di Marco Maccieri – Spettacolo vincitore del Roma Fringe Festival 2022. I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it – prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it Biglietti: intero: 14 euro, ridotto under 20 e over 65, soci Coop e allievi Scuola Foà. 12 euro.