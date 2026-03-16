Successo al Giro d’Italia d’epoca per  la prima tappa a Lastra a Signa con la ciclostorica “La Lastrense”. In 400 al via

LASTRA A SIGNA – Anche l’edizione 2026 della ciclostorica “La Lastrense” va in archivio. Un appuntamento che anche quest’anno si è confermato di grande successo e di “richiamo” per gli appassionati delle due ruote. Come ormai da tradizione, inoltre, la tre giorni lastrigiana ha aperto il calendario del Giro d’Italia d’epoca ed è stata valida anche per la “Coppa Toscana Vintage”. Quattrocento i cicloamatori che si sono ritrovati a Lastra a Signa per prendere il via domenica 15 marzo su un percorso che ha toccato vari Comuni della Città Metropolitana di Firenze in una giornata all’insegna del ciclismo d’altri tempi, tra biciclette storiche, strade suggestive e tanta passione per questo sport . Il giorno precedente erano stati invece in 150 a partecipare alla pedalata rosa con partenza sempre da Lastra a Signa per raggiungere lo storico velodromo Enzo Sacchi al parco delle Cascine di Firenze. Infine tanti momenti di cultura sportiva ed esposizione di cimeli dello sport a due ruote con Lastra a Signa che è diventata anche meta di turismo sportivo. Il tutto supportato dal Comune di Lastra a Signa e organizzato dal G.S. Tre Emme Caverni in collaborazione e con il patrocinio delle istituzioni regionali e metropolitane: Coni Toscana, Uisp Firenze, Ussi Toscana e U.N.V.S. – Veterani dello Sport – delle Signe , realtà che hanno lavorato insieme per dare vita a una manifestazione capace di unire sport, tradizione e territorio (www.lalastrenseciclostorica.it).