Sui “colli fiorentini” si scaldano i motori: sabato 8 e domenica 9 novembre il terzo “Rally Città di Scandicci”

LASTRA A SIGNA – Si scaldano i motori, nel vero senso della parola, a Lastra a Signa. E’ di oggi infatti l’ufficialità della notizia, annunciata dalle amministrazioni comunali di Lastra a Signa, Scandicci, Montelupo Fiorentino e Montespertoli, che sabato 8 e domenica 9 novembre si svolgerà il terzo Rally Città di Scandicci – Colli Fiorentini, manifestazione automobilistica organizzata da Reggello Motor sport e inserita nel calendario nazionale Aci Sport con il patrocinio dei quattro Comuni. Con due giornate di gara articolate in nove prove speciali su strade dei rispettivi territori comunali, con partenza da Scandicci sabato 8 novembre alle 15.01 in via Pantin e conclusione nel pomeriggio di domenica 9 novembre, sempre a Scandicci. Fra le novità dell’edizione 2025, una prova speciale dedicata a Gabriele Sacchi nel territorio di Lastra a Signa e un percorso rinnovato che attraversa anche i Comuni di Montelupo Fiorentino e Montespertoli, valorizzando i paesaggi e le colline dell’area fiorentina.

In particolare sono in programma quattro prove speciali, ciascuna da ripetere più volte, tutte diverse tra loro. Si parte sabato pomeriggio 8 novembre con la PS “Gabriele Sacchi” (Km. 6,110), da disputare due volte, dedicata al pilota lastrigiano scomparso prematuramente lo scorso maggio, grande appassionato di questo sport. Si parte su un percorso piuttosto largo e veloce, per poi entrare in una sezione più stretta e insidiosa, caratterizzata da saliscendi e curve molto tecniche, il tutto immerso nelle splendide colline di Lastra a Signa. Dopo la pausa notturna si riparte domenica mattina con la PS numero 3-6 “San Vito” (Km. 4,260), su carreggiata regolare. La prima parte si sviluppa in salita attraverso il bosco, mentre la seconda parte, quasi pianeggiante, si snoda tra le meravigliose vigne e oliveti delle colline lastrigiane. È una prova breve, situata fra i Comuni di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa, caratterizzata da un tracciato molto tecnico e divertente. La seconda prova speciale della domenica, la PS numero 4-8 “Pulica” (Km. 6,400), fa parte delle storiche prove del Rally dell’Impruneta, meno nota perché percorsa solo in poche edizioni. Questa strada si trova fra i Comuni di Montelupo e Montespertoli, con un primo tratto in salita tra le splendide vigne dei colli fiorentini, per poi proseguire su un tracciato nel bosco, più veloce ma molto guidato. La terza prova della domenica, PS numero 5-7-9 “Botinaccio” (Km. 7,410) si svolge interamente nel Comune di Montespertoli, anche questa immersa nel meraviglioso paesaggio dei colli fiorentini. Una strada abbastanza veloce, con saliscendi importanti e un cambio di pendenza improvviso mozzafiato.

Reggello Motorsport propone inoltre, per il week end precedente la gara, quindi domenica 2 novembre, il secondo “Rally senza “, in collaborazione con “I ragazzi del sole onlus”, ANMIC e “I nuovi giorni onlus”, oltre che con al fianco l’Automobile Club Firenze, dando la possibilità ai diversamente abili di salire a bordo di una vera auto da corsa e provare il brivido a fianco di un pilota. L’appuntamento è in via del Parlamento Europeo a Scandicci, dove dalle 13,30 alle 16,30 verrà allestito anche un parco assistenza. «Desideriamo ringraziare gli organizzatori, le forze dell’ordine, i volontari e il personale tecnico che rendono possibile lo svolgimento del Rally Città di Scandicci – Colli Fiorentini in condizioni di piena sicurezza e nel rispetto dei cittadini. La collaborazione tra i nostri Comuni conferma l’importanza di lavorare insieme per la buona riuscita di eventi che interessano più territori e che richiedono un impegno condiviso da parte di tutti. Sarà una grande occasione per godere di moneti di sport e allo stesso tempo vivere e ammirare le bellezze dei nostri territori che faranno da cornice alla gara”, affermano i sindaci di Lastra a Signa Emanuele Caporaso, di Scandicci Claudia Sereni, di Montelupo Simone Londi e di Montespertoli Alessio Mugnaini.

L’iniziativa, si legge in una nota, “rappresenta un momento di collaborazione fra amministrazioni limitrofe e un’occasione di visibilità, valorizzazione e promozione per i territori coinvolti, con particolare attenzione alla sicurezza, alla gestione del traffico e alla tutela del pubblico. Ogni Comune, in coordinamento con gli organizzatori, ha predisposto specifiche ordinanze di viabilità e informazione ai cittadini. Per consultare gli orari dettagliati del passaggio delle auto e le indicazioni sulle chiusure al traffico, è possibile visitare: il sito ufficiale del rally: www.rallyscandicci.it e i siti dei singoli Comuni, dove sono pubblicati i dettagli relativi al proprio territorio. Le amministrazioni invitano cittadini e appassionati a seguire la manifestazione in sicurezza, rispettando le aree di divieto e le indicazioni fornite dal personale di gara e dalle forze dell’ordine”.

Queste le modifiche alla viabilità: sabato 8 novembre dalle 8.30 alle 10.45 e dalle 11 alle 13 chiusura totale ma gestita (con apertura in caso di necessità importanti ed emergenze) di via Carcheri dall’incrocio con via dei Pianacci (altezza dell’impianto Snam) per 930 metri in direzione Pozzo rosso per proseguire in via del Pollaiolo che sarà chiusa dal cavalcavia della Fi-Pi-Li fino all’incrocio con la Sp 72. Dalle 14.30 alle 17 e dalle 17.15 alle 19.30 chiusura di via di Carcheri dall’incrocio con via dei Pianacci in direzione Pozzo Rosso verso via del Pollaiolo che sarà chiusa dal cavalcavia della Fi-Pi-Li fino all’incrocio con via San Lorenzo a Monti. Via San Lorenzo a Monti sarà chiusa dall’incrocio con via del Pollaiolo fino a poche centinaia di metri prima dell’incrocio con via Gramsci in località Sant’Ilario. Dalle15.30 alle 17.30 chiusura di via XXIV Maggio dalla statua della ballerina fino a piazza IV Novembre e di via Dante Alighieri e piazza Garibaldi. Divieto di sosta negli stessi orari in via Dante Alighieri e piazza Garibaldi. Domenica 9 novembre dalle 7.30 alle 10 e dalle 11.30 alle 14 chiusura di via di San Vito dall’incrocio con la SS 67 fino all’incrocio con via De Gasperi a Malmantile. Nei due giorni saranno presenti sul tracciato gli ufficiali e commissioni di gara e mezzi di soccorso, forze dell’ordine per eventuali necessità.