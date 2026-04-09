Sul palco della Liberazione arrivano i 99 Posse

SESTO FIORENTINO – Tre decenni di musica e rime taglienti, antifascismo e difesa dei diritti: saranno gli storici 99 Posse a salire sul palco del concerto della liberazione di Sesto Fiorentino, martedì primo settembre in piazza Vittorio Veneto, per il consueto, grande, evento a ingresso libero organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino. Nati a Napoli come espressione delle nuove culture urbane, i 99 Posse sono tra i pionieri di quell’onda rap e raggamuffin che ha rivoluzionato la musica popolare italiana. Il concerto di O’ Zulù e soci si inserisce nel festival Liberi Tutti che, sempre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino e sempre a ingresso libero, vedrà protagonisti nei giorni seguenti Dimartino (mercoledì 2 settembre) con il nuovo album “L’improbabile piena dell’Oreto”, gli Zen Circus (giovedì 3) sulle ali dell’ultima uscita “Il male” e gli Ex-Otago (venerdì 4) nel decennale dell’album capolavoro “Marassi”. Liberi Tutti sarà anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle 18. Il Festival è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con We Agency e con il contributo di Unicoop Firenze. Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it, sui canali social del festival: www.facebook.com/liberitutti.sesto, https://www.instagram.com/liberitutti_sesto.