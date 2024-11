“Sul sentiero blu”: un cammino inclusivo raccontato in un film. Venerdì 29 in Salablu con il Rotary Club Bisenzio Le Signe

SIGNA – “Sul sentiero blu”: è il titolo del film che racconta la storia di un gruppo di dodici ragazzi, fra i 18 e i 35 anni, tutti collegabili alla sfera dell’autismo. E di un “viaggio” (nove giorni e oltre 200 chilometri da percorrere a piedi) lungo la Via Francigena. Insieme a loro educatori e medici, guidati dal dottor Roberto Keller, meta finale Roma. Meta di un viaggio soprattutto interiore e di grande aiuto nella gestione di difficoltà ed emozioni. Appuntamento da non perdere, quindi, quello di venerdì 29 novembre alle 21 in Salablu, in via degli Alberti, dove appunto sarà proiettato il film. Un’iniziativa a cura del Rotary Club Bisenzio Le Signe e nata dalla collaborazione che lo stesso Rotary ha con altre associazioni ed enti del territorio fra cui la Asl Città di Torino.

Si tratta, infatti, di un progetto durato circa un anno e conclusosi con l’arrivo a Roma dei ragazzi e dei loro accompagnatori: qui hanno incontrato il Pontefice dopo un cammino di 235 chilometri. Cammino nel corso del quale hanno cercato di operare sulla “cura del sé”, della comunicazione, delle relazioni sociali e, più in generale, dello sviluppo dell’autodeterminazione, delle competenze e dell’autonomia e l’uso delle risorse della comunità. Gli autori del film ovviamente hanno camminato insieme a tutti loro, partendo da Settimo Torinese il 29 maggio 2021 per dirigersi nella capitale.

Il film, che ha la regia di Gabriele Vacis, vuole evidenziare in particolare come si possano creare legami e stabilire relazioni durante il cammino, confrontandosi con le realtà locali, diffondendo la cultura dell’integrazione. Non a caso “Sul sentiero blu” nasce come un percorso di trekking della durata di una settimana, durante il quale i ragazzi e gli educatori utilizzano le singole tappe di cammino nelle varie realtà territoriali come occasione ed opportunità di conoscenza reciproca. Ospite della serata sarà Luigi De Concilio, che ha vissuto in prima persona il cammino (il ricavato della serata sarà utilizzato per le varie attività di service del club).