“Summer in a solitary beat”, spettacolo alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – L’estate di Cesare Pavese e Ray Bradbury, di Albert Camus e Federico García Lorca. “Summer in a solitary beat” è lo spettacolo letterario musicale che l’ensemble Rolling Borges presenta giovedì 2 luglio alla Biblioteca Ragionieri, nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione obbligatoria sul […]

SESTO FIORENTINO – L’estate di Cesare Pavese e Ray Bradbury, di Albert Camus e Federico García Lorca. “Summer in a solitary beat” è lo spettacolo letterario musicale che l’ensemble Rolling Borges presenta giovedì 2 luglio alla Biblioteca Ragionieri, nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione obbligatoria sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055 4496851. “Summer in a solitary beat” attinge al repertorio, aprendo pagine di pesi massimi della letteratura e aggiungendo le note di Franco Battiato, Bruno Martino, Weezer, Bryan Adams, Michel Legrand. Sul palco salgono Luigi Monticelli, Giuditta Tomarchio ed Edoardo Daidone (già chitarra dei Diaframma), regia di Gianna Batistoni. Per chi lo desidera, c’è l’apericena a tema presso Le Fornaci di Doccia a partire dalle 19.30 (15 euro) prenotazioni al numero 3332175043. Iniziativa a cura di Società per la Biblioteca Circolante. “Un palco in biblioteca” continua fino al 24 luglio con un cartellone di incontri, spettacoli, eventi e laboratori ispirati al mondo della letteratura. L’ingresso è gratuito tranne dove diversamente indicato. Prenotazioni sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055.4496851. Info e programma completo sul sito della Biblioteca Ragionieri www.bibliosesto.it.