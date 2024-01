Tagliaferri: “Quella su Mondo Convenienza era una risposta che aspettavamo da tempo” 

CAMPI BISENZIO – “Dopo un percorso tutto in salita, per la vertenza di Mondo Convenienza è arrivata finalmente la svolta positiva”: è soddisfatto il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri (nella foto in occasione di uno dei primi incontri), che spiega: “Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ansi hanno siglato oggi l’ipotesi di accordo […]

CAMPI BISENZIO – “Dopo un percorso tutto in salita, per la vertenza di Mondo Convenienza è arrivata finalmente la svolta positiva”: è soddisfatto il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri (nella foto in occasione di uno dei primi incontri), che spiega: “Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ansi hanno siglato oggi l’ipotesi di accordo per l’applicazione dei Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, negli appalti di Mondo Convenienza su tutto il territorio nazionale in cui operano le aziende associate; di fatto si confermerà l’abbandono del contratto multiservizi verso il contratto logistica. Si tratta di una vittoria dovuta anche all’operato sinergico fra l’amministrazione comunale, lavoratori, Regione e sigle sindacali, che fin da subito hanno appoggiato i lavoratori che chiedevano chiarezza, trasparenza e tutela dei loro diritti. Sono veramente soddisfatto di quello che è un obiettivo storico, una battaglia in cui ho creduto fin da subito e per la quale ci siamo spesi come amministrazione, per la dignità, la garanzia e la tutela dei diritti di migliaia di lavoratori”.