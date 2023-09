“Tam Tam, la cultura che ti muove”: domani l’evento finale ai giardini di via Togliatti con letture e clownerie

LASTRA A SIGNA – Si conclude domani, sabato 9 settembre, con un evento finale presso i giardini della biblioteca in via Togliatti il progetto “Tam Tam, la cultura che ti muove”. L’iniziativa di promozione della lettura, finanziata dalla Fondazione CRF, realizzato da EDA Servizi in collaborazione con il Comune di Scandicci e il progetto Circoli […]

LASTRA A SIGNA – Si conclude domani, sabato 9 settembre, con un evento finale presso i giardini della biblioteca in via Togliatti il progetto “Tam Tam, la cultura che ti muove”. L’iniziativa di promozione della lettura, finanziata dalla Fondazione CRF, realizzato da EDA Servizi in collaborazione con il Comune di Scandicci e il progetto Circoli in Circolo e con il Comune di Lastra a Signa, ha previsto alcune tappe sul territorio (Malmantile, Porto di Mezzo e Ginestra) di un furgoncino carico di libri, attività e laboratori. E domani, dalle 10 alle 12, ci sarà l’evento conclusivo presso i giardini sottostanti alla biblioteca in via Togliatti con laboratori e letture aperte a tutti e l’intervento di un clown della compagnia Catalyst. Parteciperanno il sindaco Angela Bagni, la responsabile della biblioteca Fabiola Bini, i referenti delle associazioni partner del progetto e Benedetta Manoelli di Eda Servizi.