FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti intorno alle 20 sulla Firenze-Pisa-Livorno, nei pressi dello svincolo del viadotto dell’Indiano, per un incidente stradale dove sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena 7 auto.
Tre le persone estratte dagli abitacoli dai Vigili del fuoco, affidate poi al personale sanitario.
Tamponamento a catena sulla Fi-Pi-Li: coinvolte sette auto
