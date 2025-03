Targetti, si tratta per salvare produzione e posti di lavoro dello storico marchio fiorentino

FIRENZE – Nuovo incontro sulla vertenza Targetti, oggi, presso la presidenza della Regione Toscana. Al tavolo convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, erano presenti Dario Danti, assessore con deleghe al lavoro del Comune di Firenze; la Città metropolitana, le organizzazioni sindacali e i consulenti della 3F Filippi, azienda di illuminotecnica che ha rilevato lo storico marchio fiorentino. “Abbiamo chiesto ai consulenti e al management aziendale presente di poter incontrare la proprietà, per verificare la possibilità di trovare un punto di caduta condiviso, che tenga conto delle difficoltà finanziarie manifestate dall’azienda ma che provi anche a rilanciare l’attività d’impresa a Firenze, – spiega Fabiani – al tavolo di oggi l’azienda ha infatti presentato una proposta diversa rispetto a quella iniziale, che avevamo definito “irricevibile” (taglio di 50 dipendenti su 90 nello stabile di via Pistoiese, trasferimento della a produzione nello stabilimento a Nusco, sul quale tra l’altro l’azienda paga l’affitto). Ma si tratta di una proposta ancora insufficiente per mettere in sicurezza l’unità produttiva di Firenze e per gettare reali basi di rilancio di un marchio che è sempre stato un’eccellenza fiorentina e Toscana”.