Targetti:”Tramvia Prato-Campi: 20 anni di annunci e un progetto fallimentare. Ecco la nostra proposta”

PRATO – “Un errore strategico, un insulto alla logica dei trasporti e l’ennesimo annuncio elettorale che non tiene conto della realtà”. Così Jonathan Targetti, candidato sindaco della lista “L’alternativa c’è”, definisce l’ultimo capitolo della tramvia: l’annuncio del presidente Giani di uno stanziamento di 9,5 milioni per la progettazione della tratta Prato Centrale-Villa Montalvo. ​”Dal 2014 a oggi – aggiunge – abbiamo assistito ad una sfilata di promesse, ma i fatti dicono altro: oggi scopriamo che, per andare a Firenze, il Pd regionale e pratese vorrebbero imporci un “giro largo” da Campi Bisenzio, abbandonando la prospettiva ben più funzionale dell’asse diretto Pecci-Peretola. I dati parlano chiaro: il futuro tempo di percorrenza stimato per la tratta Prato Centrale-Villa Montalvo-Peretola si aggira attorno ai 45 minuti. Un controsenso totale, se si considera che oggi il treno regionale collega Prato Centrale a Firenze Santa Maria Novella in soli 24 minuti”.

“Nel resto del mondo le infrastrutture si costruiscono per accorciare i tempi e collegare i territori. Qui si progettano opere da mezzo miliardo di euro per allungarli, condannando i pendolari a un viaggio infinito. Oltre al tracciato illogico, pesano le incognite economiche. Mancano all’appello 489 milioni di euro. Con l’avvio del primo lotto previsto non prima del 2028, è realistico pensare che l’opera non vedrà la luce prima del 2035 per la prima parte e del 2045 per il collegamento completo. Prato non può aspettare vent’anni per un progetto che nascerebbe già obsoleto. Esprimiamo inoltre profonda preoccupazione per l’inserimento della tramvia nel tessuto cittadino. Inserire binari su strade già al collasso quotidiano significa dare il colpo di grazia alla viabilità pratese. Chi usa l’auto ogni giorno a Prato sa che la città non può sostenere altri cantieri infiniti e restringimenti di carreggiata per un mezzo che non offre vantaggi competitivi”.

“Accusiamo la classe dirigente pratese dell’ultimo decennio, – conclude – a partire dalla giunta Biffoni e dal Pd locale, di non avere mai avuto il coraggio di difendere gli interessi della città davanti a Firenze e Roma, accettando passivamente ogni annuncio per non compromettere percorsi politici personali. Immaginiamo uno sviluppo tranviario sull’asse diretto Ex Banci – Pecci – I Gigli – Peretola. Un tracciato che colleghi i principali punti economici della Piana e che rispetta la direttrice più rapida. ​Inoltre, necessario un potenziamento immediato della tratta ferroviaria attuale, per offrire fin da subito un servizio metropolitano efficiente. ​I dettagli del nostro programma di mobilità e le alternative tecniche al progetto attuale saranno presentati domani durante l’incontro pubblico con la cittadinanza”.