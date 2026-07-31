Tari: aumento del 2% per le utenze domestiche

CALENZANO – La Tari, la tassa sui rifiuti aumenterà in media del 2% per le utenze domestiche, in relazione ai metri quadri e ai componenti del nucleo familiare. Il Consiglio ha approvato la delibera con 10 voti favorevoli (gruppo Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città – Calenzano Democratica), 2 contrari (gruppo Baratti Sindaco Lega Forza Italia e […]

CALENZANO – La Tari, la tassa sui rifiuti aumenterà in media del 2% per le utenze domestiche, in relazione ai metri quadri e ai componenti del nucleo familiare. Il Consiglio ha approvato la delibera con 10 voti favorevoli (gruppo Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città – Calenzano Democratica), 2 contrari (gruppo Baratti Sindaco Lega Forza Italia e gruppo Misto), 2 astenuti (gruppo Partito Democratico – Centrosinistra Insieme). “Gli aumenti – spiega il sindaco Giuseppe Carovani – scaturiscono dall’incremento dei costi gestionali: l’importo totale previsto per Calenzano nel Piano Economico Finanziario approvato in assemblea Ato è passato dai 6.312.281 euro del 2025 ai 6.605.591 euro del 2026. Un aumento, contenuto dall’ATO rispetto alle iniziali previsioni proposte dal gestore del servizio, che il Comune si trova a pagare a fronte però di servizi che secondo noi non sono migliorati o potenziati. Comprendiamo che ci siano stati aumenti per i costi energetici, ma a fronte dei rincari, a nostro giudizio, il servizio non è soddisfacente e lo diciamo sulla base delle segnalazioni che riceviamo dai cittadini in merito alla raccolta porta a porta, ma anche allo spazzamento strade”.

L’Amministrazione comunale ha confermato la ripartizione del costo totale del servizio già applicata l’anno scorso, cioè 30% a carico delle utenze domestiche, 70% a carico delle utenze non domestiche. La tariffa vede un aumento medio del 2,09% per le utenze non domestiche; per quanto riguarda le utenze domestiche la tariffa è composta da una parte fissa (costituita da un importo che cambia in relazione al numero di occupanti) e da una parte variabile (che è un importo forfettario, anch’esso variabile in base al numero degli occupanti): la proiezione vede un aumento medio del 2,03% per un’abitazione di 60 mq, del 3,15% per 80 mq, del 4,09% per 100 mq. Le agevolazioni comunali per gli utenti con disagio socio economico sono state confermate nelle misure del 2025: esenzione totale per gli utenti in carico al servizio sociale con Isee inferiore ai 6.000 euro; riduzione in misura variabile per scaglioni di valori Isee (dal 10% al 25%) fino ad un massimo di valore Isee di 15.000 euro; questa misura, per i soggetti con Isee inferiore a 9.530 euro si cumula con il bonus nazionale rifiuti, riconosciuto d’ufficio l’anno successivo a quello di riferimento.