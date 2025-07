“Tari, evidentemente l’assessore La Placa non ha letto il nostro comunicato”: la replica di Uniti per Signa

SIGNA – Non ci sta il gruppo consiliare Uniti per Signa (nella foto il capogruppo Gianni Vinattieri), che replica così alle dichiarazioni dell’assessore Federico La Placa (Assessore La Placa: “Tari in aumento? Quest’anno le nuove tariffe prevedono una riduzione del 6%” – Piana Notizie). “Evidentemente – si legge in una nota di UPS – l’assessore […]

SIGNA – Non ci sta il gruppo consiliare Uniti per Signa (nella foto il capogruppo Gianni Vinattieri), che replica così alle dichiarazioni dell’assessore Federico La Placa (Assessore La Placa: “Tari in aumento? Quest’anno le nuove tariffe prevedono una riduzione del 6%” – Piana Notizie). “Evidentemente – si legge in una nota di UPS – l’assessore La Placa non ha avuto il tempo di leggere e meditare il nostro comunicato che evidenzia la dicotomia fra una raffica di aumenti nelle prime due rate arrivate ai signesi e un piano economico finanziario in diminuzione rispetto al 2024. Sempre nel comunicato si delineano due analisi della situazione. Se quello che ribadisce l’assessore è vero, allora i signesi riceveranno una terza rata talmente ridotta da più che compensare gli aumenti delle prime due. Come già descritto nel nostro comunicato. Basta attendere qualche mese. Nel frattempo rinnoviamo l’invito all’assessore a evitare mistificazioni e stravolgimenti delle parole del gruppo consiliare di Uniti per Signa”.