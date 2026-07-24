Tari. I sindaci di Sesto, Campi e Calenzano chiedono un confronto costante con Ato e gestore rifiuti

SESTO FIORENTINO – I sindaci dei tre Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio intervengono a seguito dell’assemblea di Ato Toscana Centro, che ha approvato i Piani economico-finanziari 2026-2029. La discussione, ampia e approfondita, ha fatto emergere con chiarezza la necessità di continuare a esercitare un forte potere pubblico di vigilanza, indirizzo e controllo […]

SESTO FIORENTINO – I sindaci dei tre Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio intervengono a seguito dell’assemblea di Ato Toscana Centro, che ha approvato i Piani economico-finanziari 2026-2029. La discussione, ampia e approfondita, ha fatto emergere con chiarezza la necessità di continuare a esercitare un forte potere pubblico di vigilanza, indirizzo e controllo sul gestore del servizio dei rifiuti. “Nel corso dell’assemblea – si legge in una nota – è emerso con chiarezza come gli incrementi dei costi del servizio sostenuti da cittadini e imprese non abbiano trovato un corrispondente miglioramento della qualità delle prestazioni erogate. Al contrario, i Comuni continuano a registrare con continuità disservizi e criticità nella gestione del servizio, che incidono sulla qualità della vita dei cittadini e sulla capacità delle amministrazioni di rispondere alle esigenze dei territori. L’approvazione dei Piani economico-finanziari non rappresenta quindi un punto di arrivo, ma l’avvio di una fase di monitoraggio rigoroso sulla qualità dei servizi, sull’efficienza gestionale e sull’attuazione degli investimenti programmati. Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino chiedono un confronto costante tra Ato, amministrazioni comunali e gestore, affinché gli incrementi tariffari siano accompagnati da miglioramenti concreti e verificabili nei territori. I Comuni devono poter esercitare pienamente il proprio ruolo nell’interesse delle comunità, garantendo che ai costi richiesti agli utenti corrisponda un servizio adeguato, efficiente e all’altezza delle esigenze dei territori”.