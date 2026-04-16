Tari, nuovi Sms truffa ai cittadini. Plures Alia invita a non rispondere

FIRENZE – Proseguono i tentativi di truffa ai danni dei cittadini attraverso Sms relativi alla Tari. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, Plures Alia informa a tal proposito che “sono stati rilevati nuovi messaggi fraudolenti. In questo caso, il testo segnalato è il seguente: “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Tari al numero 3989349495 per comunicazioni che La riguardano”. Si tratta di comunicazioni del tutto estranee a Plures Alia. L’azienda invita i cittadini a non richiamare i numeri indicati e a non fornire dati personali. Il ripetersi di questi episodi, con modalità e testi differenti, conferma la natura fraudolenta dei messaggi e la necessità di mantenere alta l’attenzione. Plures Alia ricorda che le comunicazioni ufficiali non invitano mai a contattare numerazioni sospette o non verificabili, né a fornire informazioni personali tramite sms. In caso di dubbi, è sempre possibile controllare la propria posizione attraverso i canali ufficiali”. Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare Plures Alia tramite Aliapp oppure attraverso il call center: 800.888333 (rete fissa, gratuito), 199105105 (rete mobile, a pagamento secondo il proprio operatore), 0571 1969333 (rete fissa e mobile).