Teatro, musica e circo contemporaneo itinerante: da domani tornano i “Giardini di giochi”

LASTRA A SIGNA – Cinque serate, cinque giardini, un solo grande invito a riscoprire il gioco, la meraviglia e la natura. Torna “Giardini di giochi”, la rassegna di teatro, musica e circo contemporaneo itinerante promossa nell’ambito del progetto “La piazza dei bambini”, che dal 17 giugno al 15 luglio anima i parchi e i giardini del territorio di Lastra a Signa con spettacoli per bambini, famiglie e spettatori di ogni età. La rassegna è organizzata da Teatro Popolare d’Arte in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa e con un’ampia rete di realtà del territorio. Ogni appuntamento intreccia un laboratorio per i più piccoli e uno spettacolo serale, trasformando ogni giardino in un palcoscenico a cielo aperto.

“Con “Giardini di giochi” portiamo il teatro fuori dai luoghi consueti e lo restituiamo alla comunità, nei parchi e nei giardini dove i bambini giocano ogni giorno, – dice Francesco Giorgi, direttore artistico e organizzativo di Teatro Popolare d’Arte – ogni serata è pensata come un viaggio: un laboratorio che mette in moto la creatività dei più piccoli e uno spettacolo serale che riunisce le famiglie sotto le stelle. Il filo conduttore è l’incontro tra l’arte e la natura, tra il gesto del circo contemporaneo e l’ascolto del paesaggio. Vogliamo che ogni giardino diventi una piazza, un luogo di relazione dove riscoprire la meraviglia dello stare insieme. Ringrazio il Comune e tutte le realtà del territorio che hanno reso possibile questa rassegna diffusa”.

“Diamo volentieri e con tutto l’entusiasmo il sostegno dell’amministrazione comunale a questa bellissima iniziativa, – aggiunge l’assessore alla cultura Massimo Galli – “Giardini di giochi” nasce infatti dall’ormai famosa “Piazza dei Bambini” e quest’anno cresce e si trasforma: cinque tappe, dal 17 giugno al 15 luglio, in vari luoghi all’aperto del nostro territorio comunale. È un progetto che porta il teatro e l’arte tra la gente, nei nostri giardini e nei nostri parchi, grazie all’associazione Mascarà e al Teatro Popolare d’Arte, a cui va il nostro ringraziamento. Un’iniziativa che mette al centro i più piccoli e il valore dello stare insieme. Evviva i nostri bambini che giocano insieme”. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Negli appuntamenti è possibile partecipare con un picnic: si porta qualcosa da mangiare, alle bevande pensa l’organizzazione. Info e prenotazioni: WhatsApp 371 1152940 – info.tparte@gmail.com. Si comincia il 17 giugno con “Il giardino della terra che respira” presso il Parco della Rapaccia e Malmantile: Gran Teatro Dentro – Roberto Di Lernia / Rufino Theater. Laboratorio alle 18, spettacolo alle 20, “La pizza nel bosco” alle 20.30 e “Astracadabra – Osservazione delle stelle” alle 22.