Teatro, musica, spettacoli, la mostra del bestiame: tre giorni con l’Antica Fiera di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Teatro, musica, spettacoli, il concerto di Bobo Rondelli e della Last Minute Dirty Band, gli spettacoli per adulti e bambini al Giardino delle Mura, mercatini, mostra del bestiame e i tradizionali fuochi d’artificio musicali: questo e molto altro nella 243°edizione dell’Antica Fiera di Lastra che si terrà il prossimo 30, 31 agosto e 1 settembre. Il programma si svolgerà nel centro storico in luoghi simbolo della città come piazza del Comune e le vie limitrofe, l’ex arena cinema estivo in piazza Garibaldi e soprattutto il Giardino delle Mura che quest’anno sarà uno degli spazi più vivi della manifestazione. La fiera sarà inaugurata venerdì 30 agosto alle 18 in piazza del Comune con la lettura dell’editto della Fiera a cura di Alessandro Calonaci, il saluto del sindaco Emanuele Caporaso, la presenza e l’esibizione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del calcio storico fiorentino, l’esibizione della Banda musicale della Misericordia di Malmantile. Il programma completo su www.comune.lastra-a-signa.fi.it.

Musica

La musica sarà protagonista di questa edizione della Fiera con il concerto di Bobo Rondelli sabato 31 agosto alle 22 in piazza del Comune che presenterà il progetto Storie Assurde con il quale porterà sul palco tutti i suoi pezzi più ironici e scanzonati. Venerdì 30 agosto alle 20 al Giardino delle Mura il concerto blues/jazz con Miss Cekka Lou & Prof. Pee Wee, sabato 31 agosto alle 20 al Giardino delle Mura Alessandro Giobbi con Tarabaralla: canti e tradizioni popolari toscane e infine il concerto della Last Minute Dirty Band con il loro rock’n’roll, rhythm & blues e pop degli anni ’50 e ’60 allo stadio comunale domenica 1 settembre alle 21.30.

Spettacoli e teatro

Gli spettacoli dal vivo per adulti e bambini animeranno i diversi spazi della Fiera: l’Associazione Mascarà Teatro Popolare d’Arte presso il Giardino delle Mura presenterà la rassegna Saltimpalco che prevede: lo spettacolo del clown Giulivo Splash Show venerdì 30 agosto alle 19, lo spettacolo di cantastorie Alla ricerca del Re sentiunpò Binario- Vivo sabato 31 agosto alle 18, lo spettacolo di burattini Don Chischotte Storie di latta e di lotta Nana Teatro il 1 settembre alle 18. Alessandro Calonaci e Mald’estro Compagnia insieme alla compagnia di danza Miosotys dance academy e Luv Dance Movement Lastra a Signa venerdì 30 agosto nel centro storico (ore 19.30 e 21.30) metteranno in scena una performance sullo spaccato contadino della Lastra del Novecento con esibizioni di danza itineranti, teatro e letture da Carducci, Pascoli, D’Annunzio sulla terrazza del Comune. La Compagnia Il Vaso di Pandora presenterà uno spettacolo di cabaret domenica 1 settembre alle 19.30 in piazza del Comune.

Mostra del bestiame e street food

Nel programma della manifestazione anche la “Mostra del bestiame” presso la sede della Misericordia in piazza Garibaldi, il mercato degli hobbisti e dell’antiquariato, lo street food in piazza Garibaldi, gli spettacoli dei falconieri e trampolieri, l’esposizione e sfilata di macchine e trattori agricoli, dj set, mostre d’arte, tornei sportivi, tornei di burraco, la tombola, il festival di cortometraggi I Corti del Bisenzio a cura del Giornale del Bisenzio, i fuochi d’artificio musicali. La manifestazione ospiterà anche la premiazione degli atleti e delle società sportive lastrigiane che hanno ottenuto risultati importanti a livello regionale e nazionale nell’ultima stagione che si terrà nella serata di domenica 1 settembre allo stadio comunale.