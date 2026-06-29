Tensione in piazza Duomo a Prato: aggrediti un automobilista e gli agenti della Polizia locale

PRATO – Momenti di tensione questa mattina, intorno a mezzogiorno, nel cuore del centro storico pratese. In piazza Duomo, infatti, un uomo di origini nordafricane, in evidente stato di forte alterazione psicofisica, ha scatenato il caos aggredendo violentemente un automobilista di passaggio. Secondo le prime ricostruzioni, ha preso di mira l’auto in transito in seguito a una lite stradale. A evitare conseguenze più gravi è stato il tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia locale, che si trovava già in postazione fissa a presidio della piazza centrale. Gli agenti sono intervenuti in aiuto del cittadino aggredito. L’intervento dei primi agenti, tuttavia, non è bastato a placare l’esagitato, che si è scagliato con violenza anche contro gli operatori della Polizia locale. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie al rapido arrivo di una pattuglia del reparto motociclisti e successivamente di una volante della Polizia di Stato. Grazie allo sforzo congiunto, le forze dell’ordine sono riuscite a immobilizzare il soggetto, che poi è stato condotto presso il Comando di Polizia Locale per l’identificazione e l’avvio delle procedure di rito. Dovrà rispondere dei reati di aggressione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari per valutare lo stato di salute dell’automobilista aggredito e sotto shock.