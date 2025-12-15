Toccafondi (IV) “Ancora rifiuti abbandonati dal parco della Piana al Polo scientifico”

SESTO FIORENTINO – “Continuano ad arrivare segnalazioni su degrado ed abbandono rifiuti”. È l’annuncio di Gabriele Toccafondi, consigliere IV-Casa Riformista a Sesto che aggiunge “dall’abbandono costante di rifiuti soprattutto nel cosiddetto Parco della piana e all’interno del Polo universitario, ai cestini pieni all’inverosimile, dalle scritte sui muri al degrado nel quale è lasciato il monumento ai caduti dí Nassiriya, allo stato in cui versa il parcheggio tra via Bruschi e via dei Frilli tra un camper bruciato e auto e furgoni vandalizzati, fino al caso di via Pertini nella zona industriale con sei furgoni andati a fuoco ad inizio agosto e per tanti mesi lasciati là”. “È dovere dei cittadini denunciare e dovere delle forze dell’ordine ed in particolare della polizia municipale, intervenire. – conclude Toccafondi – L’importante è che non prevalga la rassegnazione”.