Toccafondi (IV) “Il furto dei computer è un danno per i ragazzi. Servono telecamere”

SESTO FIORENTINO – “Il furto di 100 computer e tablet a Sesto è un danno enorme per i ragazzi”. Lo afferma il consigliere di IV Gabriele Toccafondi che aggiunge “sono strumenti fondamentali per ciò che studiano i ragazzi e che in particolare aiutano chi ha difficoltà”. “Tutto quello che è successo rattrista profondamente – prosegue Toccafondi – e la speranza è che le forze dell’ordine possano ritrovare quanto rubato e renderlo ai ragazzi e alla scuola. Necessario ribadire l’importanza anche a Sesto di telecamere e agenti delle forze dell’ordine ma vorrei anche aggiungere che occorre poter parlare con chi ha fatto questo furto e penso sia la cosa che vorrebbero fare i docenti e tanti ragazzi, per spiegare che questo furto è un danno ai ragazzi, ai nostri figli, ai nostri nipoti, è un danno alle famiglie, che colpisce gli studenti. È un danno a chi cerca di usare la strumentazione, magari che con la strumentazione rubata supera difficoltà, per ragazzi che ricevono un supporto grazie alla tecnologia. Chi ha commesso questo furto deve sapere che danno ha fatto non solo allo stato, alle istituzioni e neppure alla scuola ma soprattutto ai ragazzi”.