SESTO FIORENTINO – Tommaso Bruni eletto segretario dei Giovani Democratici. L’elezione è avvenuta nell’assemblea del congresso dei Giovani Democratici alla quale erano presenti la segretaria del Pd sestese Sara Bosi, Sara Di Maio, vicesegretaria Pd Metropolitano, Filippo Giomini, vicesegretario nazionale GD e segretario regionale GD, e Amanda Corrado, segretaria metropolitana GD. Bruni ha delineato una visione politica chiara: “rimettere al centro il valore degli ideali e creare nuovi spazi di socialità per le nuove generazioni”. Ha inoltre ribadito la necessità di affrontare le sfide del cambiamento con posizioni nette e coese, valorizzando le diversità di ognuno come ricchezza del gruppo. “Per il Pd sestese, – ha detto Bosi – l’energia e la spinta della giovanile rappresentano il miglior augurio per il futuro. Il partito assicura pieno sostegno al nuovo segretario e a tutto il gruppo GD nel percorso che inizia oggi”.