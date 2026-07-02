Torna a Signa il “Cinema sotto le stelle”: cinque serate gratuite a Villa Alberti

SIGNA – Torna a Signa, dopo il successo dell’anno scorso, il “Cinema sotto le stelle”, la rassegna estiva che animerà il cortile di Villa Alberti con cinque appuntamenti dedicati al grande cinema. La rassegna prenderà il via venerdì 3 luglio e proseguirà per tutto il mese, con proiezioni a ingresso libero ogni venerdì sera, con inizio alle 21.15. Ed è promossa dall’associazione Short Movie Man Studios con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Signa ed è curata da Federico Gori.

“Continua ad arricchirsi il calendario dell’estate signese con iniziative di qualità pensate per coinvolgere cittadini e famiglie – dice il sindaco Giampiero Fossi – dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno, Villa Alberti riapre le proprie porte al grande cinema, offrendo un’occasione gratuita di incontro, cultura e socialità in uno dei luoghi più belli della nostra città. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme queste serate sotto le stelle”. “Abbiamo costruito un programma capace di parlare a pubblici diversi, – ha spiegato il curatore Federico Gori – si parte con un film dedicato alle famiglie e ai più piccoli, per poi proseguire con alcune delle pellicole più attese e apprezzate, tra cinema d’azione, thriller, commedia e grandi successi. L’obiettivo è offrire cinque serate di qualità, da vivere insieme nella splendida cornice di Villa Alberti. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento alla Pro Loco di Signa e ai funzionari della Biblioteca Comunale per la preziosa collaborazione nell’organizzazione della rassegna”.

Questo il programma: venerdì 3 luglio “Il Robot Selvaggio” (film per tutta la famiglia, adatto ai bambini), venerdì 10 luglio “Superman”, venerdì 17 luglio “La città proibita”, venerdì 24 luglio “Giurato numero 2”, venerdì 31 luglio “Un pesce di nome Wanda”. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero e inizieranno alle 21.15.