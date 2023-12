Torna a splendere il sole alla scuola Andersen di Campi Bisenzio: la Andrea Bocelli Foundation dona nuovi arredi

CAMPI BISENZIO – Nell’emergenza, uno spiraglio di normalità per i piccoli studenti della scuola Andersen di Campi Bisenzio. In risposta all’alluvione di inizio novembre, la Andrea Bocelli Foundation ha deciso di dare vita a un’iniziativa speciale e donare arredi scolastici alla scuola dell’infanzia campigiana. In linea con la propria mission “Empowering people and communities” la […]

CAMPI BISENZIO – Nell’emergenza, uno spiraglio di normalità per i piccoli studenti della scuola Andersen di Campi Bisenzio. In risposta all’alluvione di inizio novembre, la Andrea Bocelli Foundation ha deciso di dare vita a un’iniziativa speciale e donare arredi scolastici alla scuola dell’infanzia campigiana. In linea con la propria mission “Empowering people and communities” la Fondazione, si legge in una nota, “cerca di offrire speranza e opportunità alle comunità coinvolte, promuovendo, come in ogni progetto portato avanti, l’importanza all’accesso all’istruzione a giovani che stanno vivendo situazioni di disagio ed emergenza”. “Per noi è sempre una grande emozione poter vedere che ciò che facciamo porta un piccolo cambiamento, soprattutto quando a beneficiarne sono i bambini – dice Laura Biancalani, direttore generale ABF – a Campi Bisenzio, nella fase iniziale, siamo intervenuti portando aiuti e beni di prima necessità con il nostro team, e abbiamo poi deciso di avviare la seconda fase attivando la nostra rete di fornitori e partner per donare nuovi arredi alla scuola Andersen. Ed è stata proprio la rete la forza che ci ha concesso di essere pronti ad intervenire nell’emergenza, a partire dai nostri dipendenti e volontari che voglio ringraziare perché sin dal primo momento, senza esitazione, sono scesi in campo per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione”.

Con questa azione ABF mira a ripristinare la regolare funzionalità della scuola e a fornire un adeguato ambiente educativo per i piccoli studenti, contribuendo così alla ripresa dell’attività scolastica. Una donazione del valore pari a 20.000 euro, con arredi accuratamente scelti dal team multidisciplinare della Fondazione composto da architetti, ingegneri, pedagogisti e psicologi. “Un ringraziamento speciale alla Fondazione Bocelli, che fin da subito si è offerta di aiutare la nostra scuola dell’infanzia Andersen, tra le più colpite dall’alluvione, permettendoci così di poter riaprire in due settimane,– dicono il sindaco Andrea Tagliaferri e la sua vice Federica Petti – poter riaprire le scuole in poco tempo, infatti, per noi è stato un obiettivo primario, perché i bambini e le bambine di Campi Bisenzio sono per noi fondamentali”.

P.F.N.