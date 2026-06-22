Torna “Calenzano Estate” con oltre 20 eventi

CALENZANO – Torna “Calenzano Estate” con una serie di eventi per tutti dal 30 giugno al 28 agosto. L’edizione 2026 della rassegna estiva è promossa dal Comune di Calenzano e dalla Fondazione CR Firenze e si terrà nell’area verde davanti alla biblioteca CiviCa, nel giardino del Castello e al Museo del Figurino Storico nel borgo medievale. […]

CALENZANO – Torna “Calenzano Estate” con una serie di eventi per tutti dal 30 giugno al 28 agosto. L’edizione 2026 della rassegna estiva è promossa dal Comune di Calenzano e dalla Fondazione CR Firenze e si terrà nell’area verde davanti alla biblioteca CiviCa, nel giardino del Castello e al Museo del Figurino Storico nel borgo medievale. “Il cartellone di questa edizione – dice Martina Banchelli, vicesindaco del Comune di Calenzano con delega alla cultura – propone oltre venti eventi di qualità, con generi e linguaggi diversi, dal teatro alla musica, dal cinema alla lirica, selezionati da una commissione tecnica e artistica per offrire un programma ricco e capace di coinvolgere pubblici di tutte le età. Siamo particolarmente orgogliosi che tutti gli appuntamenti siano gratuiti, perché crediamo che l’arte e la cultura debbano essere accessibili a tutti e rappresentare un patrimonio condiviso della comunità”.

“Sostenere Calenzano Estate – dice Barbara Tosti, responsabile del Settore Arte, Attività e Beni culturali di Fondazione CR Firenze – significa per noi contribuire a rendere la cultura una presenza viva e diffusa nei luoghi della quotidianità, capace di generare occasioni di incontro, socialità e partecipazione. Siamo orgogliosi di accompagnare il Comune di Calenzano nella realizzazione di questa iniziativa, confermando una collaborazione che negli anni ha sostenuto non solo la programmazione culturale ma anche la crescita delle infrastrutture e dei presìdi culturali del territorio. Il legame con Calenzano si è infatti costruito attraverso interventi che hanno interessato il recupero e la valorizzazione di luoghi simbolici come il parco di Villa San Donato, la riqualificazione di Officina Civica e il sostegno al Teatro Manzoni. In questo quadro, Calenzano Estate rappresenta un tassello importante: un programma gratuito e di qualità che porta teatro, musica, cinema e spettacolo dal vivo negli spazi della comunità e restituisce valore agli investimenti realizzati nel tempo”.

Mauro Monni porterà in scena il 30 giugno alle 21,15 il monologo “Italo Calvino: la fantasia è un posto dove ci piove dentro”, un originale viaggio alla scoperta del mondo meraviglioso nato dalla penna geniale e innovativa di Calvino. FirenzeSuona porta a Calenzano “After Firenze Suona Contest” il 9 luglio, con un gruppo musicale emergente, dando quindi voce e spazio ai giovani musicisti e “Rock ‘n Roll Noir” il 12 luglio, uno storytelling musicale con Jacopo Meille, Sergio Montaleni e Chiara Foianesi, che racconta le vite dei membri del famoso “Club 27”. Cirk Fantastik! Giocherà, il 28 agosto, con “Storie appese a un filo”, che condurrà il pubblico in un mondo fatato in miniatura, dove anche gli adulti possono tornare bambini. L’inaugurazione e la presentazione del Festival saranno martedì 30 giugno alle 18,30 al Giardino del Castello. A seguire aperitivo. Iniziativa gratuita, con prenotazione obbligatoria all’Ufficio Cultura (055/8833292 – 055/8833448).

In programma gli appuntamenti con il cinema all’aperto nel Giardino del Castello (6, 13, 20, 27 luglio; 4 e 25 agosto) e gli incontri con i protagonisti del cinema, a cura del giornalista Federico Berti, con interviste a Maurizio Micheli il 7 luglio e a Beppe Barra il 21 luglio. Il teatro sarà il filo rosso di diverse serate, con l’improvvisazione teatrale a cura di Lega Improvvisazione Firenze, con l’umorismo del collettivo Comici Miei e con commedie, come “L’autore ha abbandonato il gruppo”. Spazio all’opera lirica grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: il 18 luglio ci sarà “Verdi Game – Tutto il mondo è burla” con musiche di Giuseppe Verdi. Il 5 agosto Gaia Nanni porta in scena un condominio molto colorato di personaggi, visti dagli occhi di una bambina, in “Grand Soirée. Concerto di musiche vive e racconti di comuni mortali”.