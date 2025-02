Torna il Carnevale medievale a Calenzano

CALENZANO – Torna il Carnevale medievale domenica 2 marzo alle 14 in piazza Vittorio Veneto. Il Carnevale sarà aperto dal saluto del sindaco e poi il corteo storico delle contee dei borghi di Calenzano si muoverà verso il Castello, parteciperanno anche gli Alfieri e musici della Valmarina. L’arrivo dei figuranti sarà a San Niccolò a Calenzano Alto dove alle 15,30, ci saranno la sfilata delle contee con la votazione del pubblico e i giochi per assegnare la Torre d’oro e il Torrino. Alle ore 18 in piazza l’evento conclusivo con il rogo del Re Carnevale, realizzato dall’Atletica Calenzano.

Nella grotta dell’antro ci saranno letture di fiabe toscane con accompagnamento musicale a cura di Innocenti evasioni; in piazza San Niccolò giochi medievali in legno per bambini a cura dell’associazione Nobiltà e contado. Nel giardino del Castello giochi a cura dell’associazione Sale in Zucca e prova gratuita di combattimento con le spade per adulti e bambini a cura del gruppo storico Le Sartie. Sarà possibile anche effettuare delle visite guidate alla Torre alle 15 e alle 16, con prenotazione al Museo del Figurino storico.

Nel borgo saranno presenti dei punti ristoro. Il Carnevale medievale è promosso dal Comune di Calenzano e organizzato dall’Associazione turistica. Per informazioni ATC: segreteria@atccalenzano e 0550502161, 3336142552.