Torna il mercato delle piante e dei fiori Fiorinfiera

SESTO FIORENTINO – Torna nel fine settimana Fiorinfiera, la mostra mercato di piante e fiori. Sabato 29 e domenica 30 marzo, la mostra mercato sarà cnel centro storico: piazza Vittorio Veneto, via Cavallotti, via Dante e via Verdi. Saranno presenti espositori del settore florovivaistico provenienti da tutta la regione, che anche quest’anno porteranno in fiera tutte le novità di stagione, colorando piazza Vittorio Veneto con piante e fiori ma anche con attrezzature da giardino e tutto quello che serve per rinnovare le proprie aree verdi in vista della nuova stagione. In via Dante Alighieri si svilupperà il consueto mercato delle aziende agricole e dei prodotti agroalimentari mentre dopo il successo delle ultime edizioni il mercato della Fiera animerà anche via Verdi. Confermata per entrambi i giorni, come ormai accade da diverse edizioni, anche la collaborazione con CNA Firenze che proporrà le eccellenze dell’artigianato artistico del territorio fiorentino nel mercato “ArteFacendo” che troverà spazio in via Cavallotti.

Tra le novità di quest’anno, ci saranno anche alcuni eventi collaterali “a tema” che animeranno i due giorni: in Piazza Vittorio Veneto, proprio nei pressi del monumento, per due giorni ci sarà la “Aiuola Wanderandpick officinale, Il senso dei fiori, Piante e Fiori in avanscoperta. Fiori antichi o contemporanei?”. Sabato 29 alle 16, sempre in piazza Vittorio Veneto ci sarà invece la Conferenza en plain air intitolata “Discorso su piante e fiori: l’Hortus medioevale ci insegna la contemporaneità”, l’arte delle piante, dei fiori e della storia all’interno della “trama” sociale come stimolo e catalizzatore di gioia e benessere. Parteciperanno la paesaggista Ines Romitti, il farmacologo Mauro Miceli, l’agronomo Sergio Ferli e l’archeologa e storica Alba Visconti. Modererà l’incontro Alessandra Benati che ha organizzato le iniziative per Wanderandpick Giardini Diffusi, il primo parco con sperimentazione biologica in Toscana, alla sua ottava edizione. “Diamo anche quest’anno il benvenuto alla primavera con una nuova edizione di Fiorinfiera che per due giorni riempirà le strade e le piazze della nostra città – afferma il vicesindaco Claudia Pecchioli – Oltre alla consueta mostra-mercato, quest’anno abbiamo arricchito l’evento con iniziative nuove e originali. Ci lasciamo alle spalle settimane difficili e veder tornare a fiorire il nostro centro è il segno più forte della nostra ripartenza”. La manifestazione sarà attiva dalle 10 alle 20, Sabato 29 e domenica 30 marzo.