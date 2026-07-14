Torna la “Sagra della pecora e della pizza”: tre serate di gusto, musica e solidarietà nel Giardino della Fratellanza

CAMPI BISENZIO – Dal 18 al 20 luglio, il Giardino della Fratellanza Popolare di San Donnino, in via delle Molina, si trasforma nel cuore dell’estate con uno degli appuntamenti più attesi: la “Sagra della pecora e della pizza”. Ogni sera, a partire dalle 19.30, i volontari dell’associazione vi accoglieranno in un ambiente immerso nel verde, ideale per trascorrere una serata in compagnia di amici e famiglia, gustando ottimi piatti della tradizione e la pizza cotta nel forno. E un menù ricco di sapori. La protagonista sarà naturalmente la pecora, preparata secondo le ricette della tradizione, ma non mancheranno tante altre proposte per soddisfare tutti i gusti: antipasti, penne alla pecora, penne al ragù, pecora in umido, bistecchine di pecora, pizze cotte nel forno e tante altre specialità.

Non solo cena però: la serata inizia già con gli aperitivi e prosegue con cocktail, buona musica e un’atmosfera rilassata nel nuovo Giardino della Fratellanza, uno spazio pensato per vivere l’estate all’aperto. Ogni sera sarà accompagnata da musica dal vivo e DJ set, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. Partecipare alla sagra significa anche sostenere concretamente la Fratellanza Popolare di San Donnino, un’associazione che ogni giorno è al servizio della comunità con attività di volontariato, trasporto sanitario, emergenza 118, protezione civile e servizi sociali. Ogni piatto servito, ogni pizza sfornata e ogni brindisi contribuiscono a sostenere queste attività e il lavoro dei tanti volontari che dedicano il loro tempo agli altri. Ma l’estate non finisce qui: la sagra, infatti, è solo il primo di una serie di eventi che continueranno anche a settembre. Per ulteriori informazioni seguite i canali social dell’associazione.