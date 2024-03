Torna l’appuntamento con Calenzano Passo Passo

CALENZANO – Da marzo a giugno torna il Festival Calenzano Passo Passo. La quinta edizione del programma di camminate, trekking e visite guidate alle Ville e alle fattorie calenzanesi è promossa dal Comune in collaborazione con il CAI e le altre associazioni locali. All’interno del cartellone tanti appuntamenti per fare movimento, stare a contatto con la natura e scoprendo le ricchezze ambientali e storiche di Calenzano. Tutte le attività sono gratuite, ad esclusione delle degustazioni e delle merende, con prenotazione obbligatoria sul sito del Comune: https://servizi.comune.calenzano.fi.it/iscrizioniweb/

“Oltre alle tradizionali escursioni in Calvana, su Monte Morello e nel territorio aperto e le visite alle aziende agricole – spiega l’assessore all’ambiente, Irene Padovani – ci saranno tante novità, come la camminata ‘a sei zampe’ con i propri cani, una biciclettata sui sentieri con il CAI e una passeggiata per tutti, adatta anche alle carrozzine, attraverso Travalle. Per la serata inaugurale, martedì 19 marzo, a CiviCa sarà presente Irene Colzi, creatrice di contenuti digitali, con cui parleremo dei suoi cammini, ricordando anche quelli che attraversano Calenzano. Sarà anche l’occasione per presentare il programma e per presentare il nostro video di promozione ‘Terre di Calenzano. Meraviglia Toscana’. Ringrazio le associazioni per l’ottima collaborazione e le imprese agricole del Distretto biologico per aver partecipato ancora una volta al nostro Festival, che unisce scoperta del territorio, valorizzazione, benessere e movimento, attività culturali. Un ringraziamento alla sezione soci Coop per il sostegno e all’ATC per il supporto nell’organizzazione”.

“Siamo molto felici – dichiara Lia Bogliolo, presidente della sezione soci Coop di Sesto Fiorentino e Calenzano – di poter dare il nostro sostegno alla quinta edizione di Passo Passo, un Festival che in questi anni ci ha portato alla scoperta del nostro territorio, valorizzando l’ambiente, la cultura, il movimento e il benessere, tutti temi che sono al centro dell’attività della nostra sezione soci. Invitiamo i nostri soci a partecipare e a scoprire il ricchissimo calendario di eventi che, da qui a giugno, offre tantissime occasioni di incontro e socialità per tutte le età”.

Il programma, dal 19 marzo al 22 giugno, prevederà anche delle visite alla grotte con USC, la tradizionale camminata a Valibona del 25 aprile, un’avventura in cerca delle lucciole a Travalle, un trekking al tramonto su Cantagrilli con i Birboni, un giro a Legri alla scoperta dei pastori, una passeggiata sui “Luoghi di don Milani a Calenzano” accompagnati dagli ex allievi della Scuola popolare di San Donato, un laboratorio sulle api a Casamatta e uno sui semi al Podere Montisi, le visite alle tenute di Volmiano e di San Donato.

“Il programma – commenta Donatella Calamai, consigliera di ATC – prevede la scoperta del nostro territorio e dei prodotti locali, anche grazie al coinvolgimento delle aziende agricole, che ringraziamo. Ricordo che chi non potesse utilizzare gli strumenti digitali per prenotare, può rivolgersi alla segreteria dell’Associazione turistica, chiamando lo 0550502161 o passando”.