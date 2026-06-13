Torna l’appuntamento con “Miss Ginestra Fiorentina”: lunedì 15 in gara oltre venti ragazze

LASTRA A SIGNA – Un altro appuntamento tradizionale per il concorso di Miss Toscana con la tappa delle selezioni che tocca Ginestra Fiorentina. Lunedì 15 giugno alle 21.30 si assegna infatti la fascia di Miss Ginestra Fiorentina 2026. “Uno degli eventi più attesi – spiegano gli organizzatori – della sedicesima edizione dell’antica Fiera della Ginestra. Si inizia in piazza del Popolo con la sfilata di una ventina di ragazze che arriva da tante località della nostra regione e che si sottoporranno all’esame della giuria. A condurre la serata sarà Raffaello Zanieri, ospite della serata sarà invece Chiara Festeggiante, Miss Framesi 2025 e finalista nazionale della scorsa edizione, che proprio l’anno scorso ha vinto la fascia di Miss Ginestra Fiorentina (nella foto). L’accesso all’evento è gratuito, con possibilità di prenotare un tavolo telefonando al numero 366 5027361.