Torna Lunaria il 20 e 21 giugno a Calenzano alto

CALENZANO – Torna Lunaria il Festival delle arti di strada. L’edizione 2026 vedrà oltre 100 artisti che animeranno il 20 e 21 giugno il borgo medievale di Calenzao alto. “Celesti miraggi” è il titolo del festival promosso dal Comune di Calenzano, organizzato dall’Associazione Turistica di Calenzano e affidato dal 2022 alla direzione artistica dell’associazione Le […]

CALENZANO – Torna Lunaria il Festival delle arti di strada. L’edizione 2026 vedrà oltre 100 artisti che animeranno il 20 e 21 giugno il borgo medievale di Calenzao alto. “Celesti miraggi” è il titolo del festival promosso dal Comune di Calenzano, organizzato dall’Associazione Turistica di Calenzano e affidato dal 2022 alla direzione artistica dell’associazione Le Petit Voyage. “Come ogni anno – commenta il vicesindaco Martina Banchelli con delega alla cultura – siamo pronti a farci sorprendere da Lunaria, che per due giorni trasforma il Castello di Calenzano alto in un luogo pieno di meraviglia. Sarà il risultato di un lavoro paziente di tanti mesi, di cui ringrazio gli organizzatori e la direzione artistica. Lunaria è un modo per far conoscere il nostro borgo medievale a chi ancora non lo conosce e un’occasione per viverlo in maniera diversa, attraverso la cultura e lo spettacolo, a chi invece già lo frequenta. Un ringraziamento sentito agli sponsor che sostengono l’edizione 2026 della manifestazione”.

La manifestazione sarà aperta dalle 19 alle 24, con apertura delle casse (una nell’area tra via Puccini e via Garibaldi e una nell’area del parcheggio del cimitero di via Puccini) alle ore 18 per la giornata di sabato e dalle ore 17,30 la domenica. “Nel borgo ci saranno punti ristoro di diverse tipologie e gusti – dichiara la presidente di Atc Simona Capaccioli – oltre a un mercato di artigianato che accoglierà i visitatori, oltre agli spettacoli e le attrazioni. Abbiamo attivato anche quest’anno il bus navetta, un servizio che lo scorso anno è stato molto apprezzato. Ringrazio per la collaborazione le associazioni del territorio che partecipano alla manifestazione. Ci stiamo preparando a rendere queste due serate un’occasione di divertimento e socialità nel nostro borgo: invitiamo tutti a venire a scoprirlo”

“Tutti gli anni – commentano Stefania Bedetti, Emiliano Buttaroni ed Evelyn Di Biase dell’associazione Le Petit Voyage – quando pensiamo al tema di Lunaria, immaginiamo come trasformare un’idea in qualcosa di concreto. Celesti Miraggi è un sogno, un viaggio dalla Terra verso la Luna e le costellazioni: per due notti, proprio nei giorni del solstizio d’estate, artisti italiani e internazionali daranno vita a un mondo popolato da pianeti, figure fantastiche, musica, teatro, installazioni e personaggi straordinari, trasformando il borgo medievale in un luogo sospeso tra realtà e immaginazione”. Il costo dei biglietti è 10 euro l’intero, 8 euro il ridotto (per i bambini da 6 a 12 anni, per i soci Coop e di Atc), gratis fino a 6 anni. Sono acquistabili in prevendita nel circuito Ticket One.