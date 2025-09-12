Tornano i “Giorni dell’ambiente” con mercatini e biciclettate

CALENZANO – Dal 18 al 28 settembre tornano i “Giorni dell’ambiente” con mercato del riuso, camminate, incontri e spazi per bambini. L’appuntamento è promosso dal Comune insieme alle associazioni locali. “Se è ormai evidente come il cambiamento climatico – dice il vicesindaco e assessore all’ambiente Martina Banchelli – stia influenzando il nostro vivere quotidiano, in particolare […]

CALENZANO – Dal 18 al 28 settembre tornano i “Giorni dell’ambiente” con mercato del riuso, camminate, incontri e spazi per bambini. L’appuntamento è promosso dal Comune insieme alle associazioni locali. “Se è ormai evidente come il cambiamento climatico – dice il vicesindaco e assessore all’ambiente Martina Banchelli – stia influenzando il nostro vivere quotidiano, in particolare nelle città, è sempre più necessario conoscere e approfondire i temi della biodiversità, dell’apicoltura, delle risorse del territorio, del riuso e della mobilità sostenibile. Grazie alla collaborazione con tanti soggetti, il programma prevede iniziative rivolte a tutte le fasce di età e di varie tipologie: in particolare invitiamo tutti domenica 28 settembre a lasciare a casa l’auto e a vivere il centro cittadino, approfittando delle iniziative in piazza”.

Tra gli appuntamenti “Pedala piana” organizzata con Fiab che prevede tre itinerari alla scoperta dei percorsi ciclabili per muoversi nella piana partendo da Calenzano verso Prato, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio; a seguire pranzo alla Casa del popolo. In cartellone anche “Puliamo il mondo” in collaborazione con Legambiente: domenica 21 settembre la giornata sarà rivolta ai cittadini con percorsi in partenza da vari circoli guidati dalle associazioni; dal 22 al 24 settembre, invece, saranno protagonisti i bambini e le bambine delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo Anna Maria Luisa de’ Medici. Una giornata sarà dedicata alle api con Arpat (Associazione regionale produttori apistici toscani), un open day alla sede della Vab, un approfondimento sulle comunità energetiche e un’assemblea sul Parco delle Carpugnane. A Legri ci saranno una mostra e un laboratorio alla scoperta degli insetti e un approfondimento su come imparare stando a contatto con la natura. Alla biblioteca Civica, il 24 settembre, approfondimenti su clima e meteorologia.

Il 28 settembre la “domenica ecologica”: dalle 9 alle 18 chiusura al traffico e iniziative sportive nel centro cittadino; alle 9 camminata tra gli alberi monumentali di Calenzano con il Cai Sesto Fiorentino. Sempre dalle 9, fino alle 18, la quarta edizione di “Un giorno da rigattiere”, il mercatino del riuso tra piazza Vittorio Veneto e piazza del Ghirlandaio, in collaborazione con la Misericordia di Calenzano (iscrizioni entro il 25 settembre sul sito del Comune, 100 posti disponibili). Ci saranno in piazza Vittorio Veneto anche i laboratori per bambini con legno di recupero e infine, in sala consiliare, un approfondimento sulla fauna nascosta delle grotte.