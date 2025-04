“Torneo del rinoceronte”: sabato 5 e domenica 6 aprile torna la grande festa del rugby giovanile

SESTO FIORENTINO – Sabato 5 e domenica 6 aprile a Sesto Fiorentino torna la grande festa del rugby giovanile con la terza edizione del “Torneo del rinoceronte”, la rassegna della palla ovale che attira centinaia di giovani rugbisti da diverse regioni italiane per una due giorni di sport, amicizia e divertimento. Iniziato nel 2023 per […]

SESTO FIORENTINO – Sabato 5 e domenica 6 aprile a Sesto Fiorentino torna la grande festa del rugby giovanile con la terza edizione del “Torneo del rinoceronte”, la rassegna della palla ovale che attira centinaia di giovani rugbisti da diverse regioni italiane per una due giorni di sport, amicizia e divertimento. Iniziato nel 2023 per celebrare il quarantesimo compleanno del Sesto Rugby, il torneo continua a crescere. Dal 2024 contiene al suo interno anche il Torneo Ovale Rossoblù, competizione riservata alla categoria Under 14 e di scena il sabato, prima che tutte le altre squadre scendano in campo. Quest’anno, peraltro, saranno presenti 15 società da 5 diverse regioni italiane, per un totale di 62 squadre ai nastri di partenza. Si prevedono circa 900 atleti e atlete sul campo e oltre 1.500 persone presenti nel complesso dei due giorni.

Il programma prevede, appunto, l’avvio delle gare nel pomeriggio di sabato 5 aprile. Presso l’impianto sportivo del Sesto Rugby a Querceto e l’impianto Valdirose al Polo scientifico universitario si svolgeranno le fasi a gironi del secondo Torneo Ovale Rossoblù. Sul rettangolo di gioco di Querceto le fasi finali, con grande festa, terzo tempo e premiazione a seguire. Domenica 6 si parte fin dal mattino con le gare di tutte le categorie del Minirugby, dai piccolissimi della Under 6 fino alla Under 12. Anche in questo caso due le sedi previste: l’impianto di Querceto e il campo sportivo del Settimello Calcio, a poche centinaia di metri di distanza. Tutte le finali nel pomeriggio di domenica ancora presso la casa del Sesto Rugby.

“Un ringraziamento doveroso va a tutto il corpo dei nostri volontari, – dice Alessandro Vigiani, direttore del Torneo per il Sesto Rugby – senza di loro non sarebbe possibile una due giorni di questa portata. Sarà ancora una volta una grande manifestazione, con il privilegio di accogliere persone da tutta Italia sul nostro campo. Non possiamo chiedere di meglio di un weekend così partecipato per celebrare la crescita del movimento giovanile del nostro club”. A margine della competizione un’ampia area verde e una selezione di stand gastronomici completa l’offerta per un fine settimana davvero imperdibile per tutti gli amanti del rugby.