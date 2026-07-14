“Torneo Leo 18 2026”: a fine agosto a Lastra a Signa tre giorni di basket, sport e solidarietà

LASTRA A SIGNA – Dal 28 al 30 agosto il campo da basket “Leonardo Bellomo”, in viale dello Stadio a Lastra a Signa, ospiterà la nuova edizione del torneo estivo “Leo 18”, una manifestazione sportiva aperta a tutti, dai 15 anni in su, pensata per unire gioco, passione e beneficenza. Giunto alla sua sesta edizione, il torneo di basket 3 contro 3, organizzato da familiari e amici di Leonardo Bellomo, si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cestistica toscana. Anche quest’anno la manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa e della Federazione Italiana Pallacanestro, richiamando atleti agonisti, appassionati e semplici amanti del basket in un clima di competizione, amicizia e condivisione. Il significato del torneo rimane quello che lo ha reso speciale fin dalla prima edizione: ricordare “Leo”, giovane lastrigiano prematuramente scomparso nel 2018 a soli 16 anni dopo una lunga malattia, attraverso lo sport che più amava. Non a caso, il torneo si gioca sul playground a lui dedicato, sempre aperto al pubblico e illuminato nelle ore serali, realizzato affinché il sogno di Leo continuasse a vivere nel tempo come luogo di incontro per tanti giovani.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il programma si sviluppa su tre giornate: venerdì 28 agosto All Star Under 19/17, con quattro rappresentative giovanili provenienti da alcune delle principali società di basket toscane. Sabato 29 agosto torneo Amatori, dedicato a chi desidera vivere una giornata di sport e divertimento, anche senza un’esperienza agonistica. Domenica 30 agosto torneo Élite, riservato ai giocatori più competitivi, con un livello tecnico elevato e la presenza di numerosi atleti tesserati. L’obiettivo del torneo Amatori è avvicinare sempre più ragazzi e ragazze al basket, offrendo un’occasione per divertirsi, stare insieme e conoscere questo sport in un ambiente sano e inclusivo. Il torneo Élite rappresenterà invece un occasione di confronto tra giocatori provenienti da diverse realtà cestistiche (durante tutta la manifestazione saranno presenti arbitri ufficiali messi a disposizione dalla Federazione Italiana Pallacanestro).

Tra le principali novità ci saranno le nuove divise ufficiali del torneo, completamente rinnovate nella grafica e nel design e che saranno consegnate a tutti gli iscritti al torneo. Ma saranno disponibili anche per l’acquisto da parte di amici, sostenitori e di tutti coloro che, pur non partecipando alla manifestazione, desiderano portare con sé un ricordo del torneo e contribuire a sostenere il progetto del campo da basket “Leonardo Bellomo”. Il numero massimo di squadre ammesse è sedici per il torneo Amatori e sedici per il torneo Élite. Per partecipare è obbligatorio presentare certificato medico sportivo non agonistico per il torneo Amatori; certificato medico sportivo agonistico per il torneo Élite. Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione via e-mail (campoleobellomo@gmail.com) o WhatsApp: Michele Bellomo 333 3805911 – Alessio Firrincieli: 338 1870240. Aggiornamenti, iscrizioni, regolamento e tutte le novità saranno pubblicati sulle pagine Instagram e Facebook del campo da basket “Leonardo Bellomo”.